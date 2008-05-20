تالاب هامون درمعرض نابودی/ هامون به کانون طوفان شن تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، تالاب هامون علاوه بر اینکه بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین فلات ایران محسوب می شود به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص خود از جمله زیستگاه های منحصر به فرد پرندگان مهاجر به عنوان هفتمین تالاب بین المللی در جهان شناخته شده است.

رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون در خصوص وضعیت کنونی این تالاب به خبرنگار مهر گفت: علی رغم سرمای شدید و ریزش برف در سال گذشته در حوضه آبریز هامون، متاسفانه آورد رودخانه هیرمند به داخل کشور بسیار اندک بوده، به طوری که تا اواخر خرداد ماه سال جاری این دریاچه کاملا خشک خواهد شد.

دکتر شاه محمدی حیدری افزود: با خشک شدن دریاچه هامون این منطقه به یکی از عمده ترین کانونهای طوفان شن و ماسه تبدیل می شود و مشکلات عدیده ای را برای روستاییان و حتی مردم شهرستانهای اطراف ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: پژوهشکده تالاب بین المللی هامون در راستای رسالت خود بازدید مستمر از بخشهای مختلف تالاب را در دستور کار خویش قرار داده و در حال حاضر مطالعات و پیگیری در این زمینه در حال انجام است.

شاه محمدی حیدری همچنین ادامه داد: پژوهشکده تالاب بین المللی هامون با حمایت دانشگاه زابل در نظر دارد در آذرماه سال جاری همایش ملی تالاب هامون را برگزار نماید و از این رهگذر بتواند ضمن ایجاد مطالعه همه نگر بر روی تالاب، موجبات ایجاد یک توافق جمعی جهت بهبود وضعیت تالاب هامون و حفظ حیات آن و زمینه تامین حق آبه قانونی تالاب را فراهم آورد.

تالاب بین المللی هامون یکی از تالابهای مهم دنیا به شمار می رود که در منطقه کویری و بیابانی شرق کشور واقع شده است.