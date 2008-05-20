نقض حریم هوایی ونزوئلا از سوی آمریکا/اعتراض شدید کاراکاس به واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ونزوئلا به دنبال نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده های آمریکایی در روز شنبه 28 اردیبهشت، با احضار سفیر آمریکا در کاراکاس از واشنگتن توضیح خواست .

در همین رابطه، یک مقام وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد :" یک فروند هواپیمای جنگی واکینگ اس 3 نیروی دریایی آمریکا که در ارتباط با عملیات ضد مواد مخدر پروازهایی را انجام می دهد، احتمالا روز شنبه به صورت اتفاقی وارد حریم هوایی ونزوئلا شده که دلیل آن مشکل جهت یابی بوده است ."

"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که آمریکا به تمامیت ارضی ونزوئلا احترام می گذارد.

نقض حریم هوایی ونزوئلا در حالی رخ می دهد که "هوگو چاوز" رئیس جمهوری این کشور به طور مرتب آمریکا را به توطئه برای براندازی دولت کاراکاس متهم می کند.