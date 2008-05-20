شانزدهمین همایش فرماندهان نیروی دریایی سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش فرماندهان، مسئولان و مدیران ندسا با هدف تشریح راهبردهای طرح تعالی و تحول و تبیین برنامه های سال 87 و بررسی راهکارهای اجرایی آن با تاکید بر افزایش معنویت و بصیرت دینی و سیاسی و توان رزمی و دفاعی، برگزار شد.

مبنای برگزاری همایش، رهنمودها، تدابیر وفرامین فرماندهی کل قوا خطاب به فرماندهان سپاه مبنی برضرورت برنامه ریزی برای افزایش معنویت و بصیرت در سطح سازمان سپاه، افزایش آمادگی همه جانبه با رویکرد نبرد نامتقارن بود.

در این همایش که در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علی ابن موسی الرضا (ع) برگزار شد آیت الله مصباح یزدی در حوزه معارف دینی واسلامی و با موضوع راه های کسب معنویت و ایجاد تحول معنوی در سپاه سخنرانی کرد.

درادامه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون موضوع تهدیدات وضرورت های آینده تحلیل جامعی ارائه و انتظارات فرماندهی معظم کل قوا را از نیروی دریایی سپاه ابلاغ نمودند.

از دیگر برنامه های این همایش بهره مندی از سخنان اساتید مجرب و متعهد دانشگاه امام حسین (ع) در زمینه تبیین شیوه های توسعه پدافند غیر عامل در ابعاد مختلف و تعمیرات و نگهداری بود.

موضوع دیگری که در شانزدهمین همایش به آن پرداخته شد برگزاری کمیسیون های تخصصی با حضور فرمانده ندسا و مدیران و مسئولان بود که در آن حول دو اصل افزایش معنویت و توان رزم و تحول وتعالی در نیروی دریایی مبتنی بر نوآوری و شکوفایی به منظور ارتقاء توان رزم بحث و بررسی شد.