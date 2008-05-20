  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

تحول شهری در گرو مدیریت و اولویت بندیهای مناسب منابع مالی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران تحول شهری را در گرو مدیریت و اولویت بندیهای مناسب منابع مالی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، عبدالرضا دادبود شامگاه دوشنبه در دومین سال تاسیس شهرداری خلیل شهر بهشهر در مسجد گت زمین این شهر افزود: شهرها همواره با نیازهای متعدد و منابع مالی محدود مواجه هستند و تحول شهر با همکاری و همیاری شهروندان با شوراها و شهرداری و در راس آن مدیریت قوی و کارآمد در شهرداری میسر است.

وی گفت: تحرک و پویایی لازمه پیشرفت شهر نشینی است و در گذر از مرز روستا نشینی و پیوستن به شهرها شاهد تحول عظیم فرهنگی، اجتماعی و در سطح شهرها خواهیم شد.
 
دادبود بیان داشت: در شکل گیری هر شهری قبل از مباحث فنی و شهر سازی باید میزان تعلق و دلبستگی مردم به شهر افزایش یافته و شهروند به شهر و دیار خود افتخار نماید.

وی با اشاره به نیازهای متعدد شهرها و منابع محدود آن یادآور شد: باید با مدیریت و اولویت بندیهای مناسب در سطح شهرها از حداقل امکانات حداکثر استفاده و بهره وری صورت گیرد و از ایجاد شهرهای بزرگ پر ترافیک پرهیز شود.

وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه مازندران با توسعه و رشد مناسبی در شهر سازی مواجه است و در حال حاضر با دارا بودن 51 شهر در حال توسعه از روستا نشینی به شهرنشینی هستیم.

دادبود تجلی اعتقادات مردم را در تشکیل شوراها دانست و افزود: اداره امور شهر با اراده و خواست مردم و انتخاب شوراها صورت می گیرد و هر چه این اعتقادات مدبرانه و مقتدرانه تر باشد شکل پذیری شهر نیز بهتر خواهد شد.

کد مطلب 686386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها