بازیهای تشریفاتی نمایندگان ایران / پنجشنبه پایان مرحله مقدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا فردا به اتمام می رسد و چهره سه تیم دیگر صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها مشخص خواهد شد.

تاکنون تیم های کوروچی ازبکستان، سایپا ایران، القادسیه کویت و گامبا اوزاکا ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده اند و منتظر سه تیم برتر گروه های هفتگانه هستند تا در کنار اوراوا ردز ژاپن (مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا) رقابتی تازه را در این مرحله آغاز کنند.

در روز پایانی از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا سایپا، نماینده شایسته ایران فردا در امارات به دیدار الوصل می رود و سپاهان ناکام در خانه پذیرای کوروچی ازبکستان می رود. برای سایپا هدف تداوم روند مثبتی است که در پیش گرفته و سپاهان به اعاده حیثیت خدشه دار شده می اندیشد. این بازی های تشریفاتی برای نمایندگان فوتبال ایران پایانی بر شادی و غم در نیمه راه تورنمنتی است که سال گذشته تا فینال آن پیش رفته بودیم.

چهارشنبه - 1/3/87

گروه A

* سپاهان ایران – کوروچی ازبکستان، داور: عبدالله محمد الهلالی از عمان

* الاتحاد عربستان – الاتحاد سوریه، داور: شمس الزمان طایب حسن از بنگلادش

جدول رده بندی گروه A :

1- کوروچی ازبکستان 12 امتیاز(صعود به مرحله یک چهارم نهایی)، 2- سپاهان ایران 6 امتیاز، 3- الاتحاد عربستان 6 امتیاز، 4- سپاهان ایران 6 امتیاز

گروه B

* الوصل امارات – سایپا ایران، داور: مارک شیلد از استرالیا

* الکویت کویت – نیروی هوایی عراق، داور: ماساکی لموتو از ژاپن

جدول رده بندی گروه B :

1- سایپا ایران 11 امتیاز (صعود به مرحله یک چهارم نهایی) 2- الوصل امارات 6 امتیاز، 3- الکویت کویت 5 امتیاز، 4- نیروی هوایی عراق 5 امتیاز

گروه C

* السد قطر – الوحده امارات، داور: لی گی یونگ از کره جنوبی

* الکرامه سوریه – الاهلی عربستان، داور: راوشان ایرماتوف از ازبکستان

جدول رده بندی گروه C :

1- الکرامه سوریه 10 امتیاز، 2- الوحده امارات 8 امتیاز، 3- السد قطر 5 امتیاز، 4- الاهلی عربستان 3 امتیاز

گروه D

* پاختاکور ازبکستان – الغرافه قطر، داور: ساتوپ تونگخان از تایلند

* اربیل عراق – القادسیه کویت ، داور: هدایت ممبینی از ایران

جدول رده بندی گروه D :

1- القادسیه کویت 11 امتیاز (صعود به مرحله یک چهارم نهایی)، 2- پاختاکور ازبکستان 8 امتیاز، 3- اربیل عراق 5 امتیاز، 4- الغرافه قطر 2 امتیاز

گروه E

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی – بین دونگ ویتنام، داور: عبدالرحمن رچو از سوریه

جدول رده بندی گروه E :

1- آدلاید یونایتد استرالیا 13 امتیاز، 2- چانگچون یاتای چین 11 امتیاز، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 4 امتیاز، 4- بین دونگ ویتنام بدون امتیاز

گروه F

* کرونگ تای تایلند – بیجینگ گوان چین، داور: فرید علی محمد المرزوقی از امارات

* نام دین ویتنام – کاشیما آنتلرز ژاپن، داور: محمد عمر السعیدی از امارات

جدول رده بندی گروه F :

1- کاشیما آنتلرز ژاپن 12 امتیاز، 2- بیجینگ گوان چین 12 امتیاز، 3- کرونگ تای بانک تایلند 4 امتیاز، 4- نام دین ویتنام یک امتیاز

گروه G

* ملبورن ویکتوری استرالیا – چونبوری تایلند، داور: محمد مشفق از اردن

* گامبا اوزاکا ژاپن – چونام دراگونز کره جنوبی، داور: سان بائوجی از چین

جدول رده بندی گروه G :

1- گامبا اوزاکا ژاپن 13 امتیاز، 2- اف ث چونبوری تایلند 5 امتیاز، 3- چونام دراگونز کره جنوبی 5 امتیاز، 4- ملبورن ویکتوری استرالیا 4 امتیاز

پنجشنبه - 2/3/87

گروه F

* چانگچون یاتای چین – آدلاید استرالیا، داور: سوبخیدین موهد صالح از مالزی