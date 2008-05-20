دستور وزیر بهداشت برای واگذاری برنامه های دانشجویی به تشکلها

دکتر عباس مسجدی - دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار اعضای تشکلهای دانشجویی از جمله جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی و اتحادیه انجمنهای اسلامی مستقل دانشگاهها گفت: وزیر بهداشت مقرر کرد که تا حد امکان برنامه های دانشجویی که در سطح دانشگاهها برگزار می شود به خود دانشجویان واگذار شود و تنها نظارت بر آن برنامه ها بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاهها باشد.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت افزود: بر این اساس مقرر شد که معاون دانشجویی شرایطی را فراهم کند که تمام برنامه های دانشجویی از سوی تشکلها برگزار شود و تنها برنامه هایی مانند المپیادها بر عهده دانشگاهها و وزارتخانه قرار گیرد.

وی یادآور شد: در این دیدار که معاونین آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز حضور داشتند، تشکلها نقطه نظرات خود را بیان کردند.

مسجدی افزود: اعضای تشکلهای دانشجویی مسائلی از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دانشگاهی را مطرح کردند و پیشنهادات و انتقاداتی را در این زمینه مطرح کردند.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بودجه فعالیت های فرهنگی دانشجویان، مسائل آموزشی، ظرفیت های پذیرش در دانشگاهها و لزوم افزایش برنامه ها و جشنواره هایی که روحیه شور و نشاط را در میان دانشجویان افزایش دهد، از جمله مسائلی بود که اعضای تشکلهای دانشجویی بر آن تأکید کردند.

وی اظهار داشت: وزیر بهداشت نیز سخنانی را در این زمینه ها با تشکلها مطرح کرد و مقرر شد جلسات همدلی با دانشجویان و تشکلهای دانشجویی افزایش یابد.