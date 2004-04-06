  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۰۳

فرمانده ارتش آمريكا:

پنتاگون بايد ظرف 48 ساعت براي اعزام نيرو به عراق تصميم گيري كند

" جان ابي زيد" فرمانده ارتش آمريكا از مقامات وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) خواستار اعزام نيرو به عراق شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه بي بي سي، در حالي كه در پي تشديد نا آرامي هاي چند روزه در عراق وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) در حال بررسي طرح اعزام نيرو به عراق است، " جان ابي زيد" فرمانده ارتش آمريكا امروز با ارسال پيامي اضطراري از مقامات پنتاگون خواست تا به خاطر وخامت اوضاع در عراق ظرف 48 ساعت آينده براي اعزام نيرو به اين كشور تصميمي قطعي بگيرند.

کد خبر 68639

