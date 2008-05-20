انسان؛ فاجعه بزرگ نابودی مخلوقات روی زمین!

به گزارش خبرگزاری مهر، 60 میلیون سال قبل یک شهاب سنگ بزرگ در خلیج "یوکاتان" مکزیک سقوط کرد و با پرتاب هزاران تن صخره سبب بروز یک سونامی غول پیکر شد. این سونامی در سراسر زمین به حرکت درآمد و موجب انقراض دایناسورها و نابودی 80 درصد از حیواناتی شد که در آن عصر روی زمین زندگی می کردند.

اکنون فاجعه تهدیدآمیز دیگری به خشنی آن سونامی و با همان سرعت در حال نابودی مخلوقات زمین است. این فاجعه بزرگ گونه ای از مخلوقات با عنوان انسان است.

سازمان جهانی محیط زیست، انجمن جانورشناسی لندن و شبکه جهانی ردپا گزارشی را در خصوص کاهش تنوع زیستی در مدت 30 سال گذشته منتشر کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که بین سالهای 1970 تا 2005 در حدود 25 درصد از حیوانات ساکن خشکی، 28 درصد از حیوانات دریایی و 29 درصد از جانوران ساکن آبهای شیرین نابود شده اند درحالی جمعیت انسانها بین سالهای 1960 تا 2000 دوبرابر شده است.

در این خصوص "جاناتان لوه" متصدی این گزارش توضیح داد: "در تاریخ انسان هیچ سابقه ای از کاهش تعداد جمعیت وجود ندارد. برای بررسی بیشتر نیاز داریم به عقب و به عصر انقراضهای بزرگ بازگردیم. اگر پارامترهای حیات انسان را مد نظر قرار دهیم متوجه می شویم تغییراتی که می توانند باعث نابودی انسان شوند بسیار کند هستند درحالی که این پارامترها در تاریخ زمین و نابودی حیوانات بسیار سریع بوده اند. نابودی تقریبا 30 درصد از تمام گونه ها تنها در مدت 30 سال واقعا یک عملیات تروریستی انسان در مقابل طبیعت است."

این متصدی در ادامه افزود: "اگر به ساعت نگاه کرده و تصور کنیم تاریخ زمین از ساعت صفر آغاز می شود و تا روزگار ما به ساعت 12 می رسد، انسان ذی شعور در ساعت "مثبت و منفی 12" و تنها در چند ثانیه روی زمین گسترده شده است و این سه دهه از نابودی 30 درصد از حیوانات تنها در چند هزارم ثانیه رخ داده است. این انقراض 10 هزار برابر سریعتر از پدیده آنالوگی است که در تاریخ زمین شناخته می شود و متاسفانه هیچ کسی به توقف این فاجعه فکر نمی کند."

به گفته "بن کالن"، کارشناس انقراضها در انجمن جانورشناسی لندن، هیچ شکی وجود ندارد که مسئول این همه ویرانی انسان است.

در این تحقیق پنج دلیل مهم برای توضیح آنچه که در حال وقوع است شناسایی شده است: تغییرات آب و هوایی، تخریب عادات طبیعی حیوانات، آلودگی، گسترش گونه های متجاوز، استفاده بی رویه از منابع طبیعی.

این گزارش دو راه را برای توقف کاهش گونه های جانوری نشان می دهد که عبارتند از: ممانعت از تخریب عادات طبیعی ناشی از گسترش مراکز شهری یا کشاورزی بی رویه و توقف محصولات کشاورزی و صید ماهیهای تک گونه ای.

هرچند پذیرفتن این پیشنهاد از سوی انسانی که هر روز بیشتر با بحران غذا و انرژی مواجه می شود بسیار دشوار است.

به همبن منظور قرار است کنفرانس بین المللی تنوع زیستی از 19 (امروز) تا 30 می در بن آلمان با حضور نمایندگان 150 کشور برگزار شود. هدف از برگزاری این کنفرانس دستیابی به نتایج قابل توجه در کاهش نابودی تنوع زیستی تا سال 2010 است.