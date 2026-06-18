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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

رئیس پیشین شورای شهر ساری درگذشت

رئیس پیشین شورای شهر ساری درگذشت

ساری - «علیجان شمشیربند» رئیس سابق شورای اسلامی شهر ساری، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان شمشیربند از چهره‌های شناخته‌شده مدیریت شهری مازندران و از اعضای تأثیرگذار شورای اسلامی شهر ساری در ادوار مختلف بود.

وی سابقه ریاست شورای شهر ساری را در دوره‌های چهارم و پنجم در کارنامه داشت و طی سال‌های فعالیت خود، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری ساری ایفا کرد.

بر اساس این گزارش، پیکر این مرحوم ظهر پنجشنبه با حضور خانواده، مسئولان و جمعی از شهروندان ساری تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر علیجان شمشیربند ساعت ۱۳ امروز از محل حسینیه عاشقان کربلا برگزار می‌شود.

گفتنی است علیجان شمشیربند متولد سال ۱۳۲۷ در روستای ولویه ساری بود و سال‌ها در عرصه مدیریت شهری این شهرستان خدمت کرد.

کد مطلب 6863900

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