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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

بکهام کوهنورد می شود

بکهام کوهنورد می شود

"بونو"، ستاره راک ایرلندی، از دیوید بکهام خواسته در حرکتی نمادین، به همراه هم قله کلیمانجارو را فتح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، قله کلیمانجارو با 5 هزار و 895 متر، بلندترین قله آفریقا محسوب می شود و بونو از بکهام خواسته به منظور کمک به یونیسف ( سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل)، از این قله صعود کنند. این در حالی است که یک منبع آگاه در این زمینه گفت صعود از قله کلیمانجارو، کاری است که خارج از توانایی بکهام به نظر می رسد.

این منبع افزود: بکهام وقتی این موضوع را شنید ، نسبت به انجام آن نامطمئن بود. کما اینکه بسیاری دیگر از افراد سرشناس هم دچار همین حالت می شوند اما بونو می تواند نقش ترغیب کننده بسیاری در این میان داشته باشد. هنوز تاریخ این صعود مشخص نشده چراکه بکهام درگیر رقابت های فوتبال باشگاهی آمریکاست. البته در نظر گرفتن مسائل حفاظتی در این خصوص هم جایگاه خاص خود را دارد با این حال او مصمم به انجام این کار است.

کد مطلب 686396

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