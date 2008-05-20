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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

رئیس میراث فرهنگی گیلان:

11 موزه در استان گیلان راه اندازی شده است

11 موزه در استان گیلان راه اندازی شده است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان از راه اندازی 11 موزه میراث فرهنگی در سطح این استان خبر داد.

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این موزه ها شامل موزه مردم شناسی، باستان شناسی، میراث روستایی، موزه چای، موزه نظامی، موزه پیشینه تاریخ تحقیقات شیلات، جانور شناسی، حشره شناسی، آبزیان، حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی است.

وی همچنین موزه های موجود استان را دولتی، خصوصی، مشارکتی و تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی دانست و گفت: موزه مردم شناسی و باستان شناسی شهر رشت، موزه میراث روستایی پارک جنگلی سراوان و موزه تاریخ چای ایران در لاهیجان از جمله موزه هایی است که تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

مهدی پور با اشاره به موزه های تحت اختیار دستگاههای دولتی بیان داشت: موزه نظامی، محوطه مرکز تحقیقات انزلی، موزه جانور شناسی و حشرات دانشکده کشاورزی، موزه تاریخ طبیعی محیط زیست و موزه آبزیان دانشکده علمی کاربردی میرزاکوچک خان رشت از این جمله اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان موزه مردم شناسی و حیات وحش در ماسوله را از موزه های خصوصی استان معرفی کرد.

مهدی پور در ادامه یادآور شد: یک موزه مشارکتی در سال گذشته با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دستگاههای محلی در شهرستان فومن نیز راه اندازی شده است.

کد مطلب 686399

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