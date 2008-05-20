نشست سران 6 کشور عربی با محوریت گفتگوهای ملی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، امروز در شهر الدمام عربستان نشست مشورتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برگزار می شود.

دراین نشست درباره تحولات منطقه در زمینه های سیاسی و موضوعات مورد اهتمام 6 کشور عضو این شورا مورد بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.

"عبدالرحن العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره این نشست اعلام کرد: سران کشورهای عضور شورای همکاری حاشیه خلیج فارس درکنار مسئله فلسطین و تحولات عراق به مذاکرات گروه های مختلف لبنانی که درحال حاضر در دوحه - پایتخت قطر- درحال برگزاری است، خواهند پرداخت.

درعین حال روزنامه الاخبار لبنان نیز به نقل ازعبدالرحمن العطیه نوشت : سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دراین نشست درباره نتایج سفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

وی همچنین از سخنان بوش در کنیست(پارلمان) اسرائیل ابراز نگرانی کرد و گفت: این سخنان بیانگر این است که موضع آمریکا درقبال تشکیل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل همچنان مبهم است.

بوش پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود در برابر کنیست حمایت کامل و بی چون چرای خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.