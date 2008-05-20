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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

زمان نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال اعلام شد/ قرعه کشی مسابقات 25 تیر

زمان نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال اعلام شد/ قرعه کشی مسابقات 25 تیر

از سوی هیئت رئیسه سازمان لیگ زمان نقل و انتقالات هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا براعلام عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر، فصل نقل و انتقالات هشتمین دوره رقابتهای لیگ پس از پایان جام حذفی آغاز و تا 7 مردادماه ادامه خواهد داشت. برهمین اساس قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ برتر نیز روز 25 تیرماه برگزار خواهد شد.

هشتمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برترباشگاههای کشوراز15 مرداد ماه با حضور 18 تیم آغازمی شود.

عزیزمحمدی همچنین ازنشست مدیران باشگاههای لیگ برتر به منظور تصمیم گیری پیرامون برگزاری مسابقات جام حذفی خبر داد و افزود: بدنبال درخواست باشگاه سپاهان مبنی تعویق دیدار این تیم مقابل پگاه گیلان به جهت حضور سه بازیکن این تیم در اردوی تیم ملی ، در نشست روز پنج شنبه پیرامون برنامه ریزی برای برگزاری این مسابقات با حضور مدیران باشگاههای حاضر در رقابتهای جام حذفی تصمیم گیری خواهد شد.

همچنین در جلسه دیگری که روز شنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد اصلاحات آئین نامه مسابقات لیگ برتر و فرم قرارداد بازیکنان به تصویب اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ خواهد رسید. 
کد مطلب 686404

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