دانشجویان دانشگاه تبریز تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امامعلی پور افزود: دانشگاه تبریز 14 هزار دانشجوی این دانشگاه را طی عقد قرارداد با یکی از شرکت های بیمه در قبال خسارات ناشی از حوادث گوناگون و جبران هزینه های پزشکی، غرامت نقص عضو کلی و دایم و غرامت فوت و نقص عضو از کار افتادگی تحت پوشش بیمه قرار داده است.

وی با اشاره به سیاست های حمایتی هیئت رئیسه دانشگاه تبریز در این زمینه یاد آور شد: مقایسه تعداد دانشجویان دانشگاه تبریز که در سال تحصیلی جاری تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته اند با مدت مشابه در سال قبل حاکی از رشد 14 درصدی است.

دکتر امامعلی پور هدف از بیمه کردن دانشجویان در برابر حوادث را ایجاد تسهیلات برای دانشجویان در محیط های آموزشی و خارج از آن عنوان کرد و گفت: این حرکت اثرات بسیار مثبتی در فعالیت های دانشجویان در مراکز آموزشی خواهد داشت.

وی همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن 905 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز از بیمه خدمات درمانی در سال 86 خبر داد و گفت: اداره رفاه خدمات دانشجویی دانشگاه تبریز تا پایان سال تحصیلی جاری بالغ بر 500 دانشجوی دیگر را تحت پوشش بیمه حوادث و 266 دانشجوی دیگر را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می دهد.