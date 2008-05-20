استقبال منتقدان از "ایندیانا جونز 4" / درام ضدمافیایی در کن اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد همانطور که از قبل انتظار می‌رفت پنجمین روز جشنواره فیلم کن تا حد زیادی تحت‌الشعاع اولین نمایش "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" بود و حضور استیون اسپیلبرگ کارگردان، جرج لوکاس تهیه‌کننده و ستاره‌های فیلم شامل هریسن فورد و کیت بلانشت توجه رسانه‌ها و علاقمندان را کاملا به خود جلب کرده بود.

بسیاری از طرفداران در حالی که کلاه مخصوص ایندیانا جونز را به سر داشتند، در اطراف فرش قرمز جمع شده بودند. داستان جدیدترین "ایندیانا جونز" در سال‌های 1950 و در دوران جنگ سرد روی می‌دهد و این بار ایندیانا جونز برای پیدا کردن یک جمجمه اسرارآمیز و خنثی کردن نقشه ماموران شوروی به پرو می‌رود.





هریسن فورد در صحنه‌ای از فیلم "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"

سازندگان فیلم تا پیش از اولین نمایش آن کمترین اطلاعات را درباره داستان در اختیار رسانه‌ها قرار دارند تا شاهد واکنش‌های اولیه به فیلمی باشند که به جرات می‌توان گفت تماشاگران بیش از هر فیلم دیگر امسال منتظر دیدن آن هستند. "زیرکانه، شیک، آشنا" عنوان یکی از نخستین نقدها بر چهارمین "ایندیانا جونز" بود که در نسخه آنلاین مجله تایم منتشر شد.

لس آنجس تایمز هم نوشت: "قلمرو جمجمه بلورین" نشان داد ترس‌های اولیه درباره پیر شدن احتمالی کل مجموعه "ایندیانا جونز" بی‌مورد بوده است. در مطلب تایمز آمده: چهارمین "ایندیانا جونز" یکی از نمونه‌های خوب از کار درآمد و همه کسانی که درگیر آن بودند می‌توانند نفسی راحت بکشند.

با این حال دیوید گریتن، نویسنده تلگراف چاپ لندن دیدگاهی کمتر مشتاقانه به "قلمرو جمجمه بلورین" دارد. او نوشت: نه اینکه بگوییم با فیلمی بد سر و کار داریم، اما "ایندیانا جونز 4" به شکلی غیرقابل‌انکار پرسر و صدا و متزلزل است.

"ایندیانا جونز" سال 1981 با فیلم سینمایی "مهاجمان صندوقچه گمشده" آغاز شد و دومین قسمت آن در 1984 با عنوان "ایندیانا جونز و معبد مرگ" به نمایش درآمد. سومین قسمت مجموعه هم "ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی" بود. سه فیلم اول "ایندیانا جونز" بیش از 18/1 میلیارد دلار فروختند. شیا لابوف، ری وینستن، جان هرت و جیم برودبنت بازیگران فیلم جدید هستند.

فورد در نشست مطبوعاتی فیلم با تاکید بر اینکه صحنه‌های اکشن را بدون استفاده از بدلکار انجام داده، گفت: همه چیز باید به شکلی احساسی انجام می‌شد. ما صحنه‌های بدلکاری را به شیوه‌های قدیمی انجام دادیم و برای همین نتیجه کار ابعادی انسانی پیدا کرده است.

اسپیبلرگ نیز از فورد به عنوان "سلاح مخفی" خود یاد کرد و گفت ایده ساخت یک "ایندیانا جونز" دیگر را خود فورد در 1994 مطرح کرد. آن سال اسپیلرگ برای "فهرست شیندلر" برنده اسکار بهترین کارگردان شد و جایزه خود را از دست فورد گرفت. فیلمساز 61 ساله افزود: فورد دغدغه همه چیز را داشت. نگران داستان و شخصیت‌ها بود و کل روند کار را زیر نظر داشت.

داستان فیلم چهارم از 1957 آغاز می‌شود. ایندیانا جونز که استاد دانشگاه است، پی می‌برد به همکاری با کمونیست‌ها متهم شده و به زودی کار خود را از دست خواهد دارد. او در حال خروج از شهر با مات، جوانی موتورسوار و شبیه جیمز دین آشنا می‌شود که از ایندیانا جونز می‌خواهد در ماموریتی برای پیدا کردن "جمجمه بلورین" آکاتور و نجات مادرش با او همراه شود.

روز یکشنبه درام مافیایی "گومورا" به کارگردانی ماتیو گارونه نیز در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. این فیلم بر مبنای رمان پرفروش روبرتو ساویانو ساخته شده و در آن مافیای "کامورا" در ناپل مورد توجه قرار گرفته است. کتاب ساویانو از زمان انتشار در سال 2006 تاکنون بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است.

او در کتاب خود با پرده برداشتن از دخالت گروه مافیایی کامورا در امور ساختمان‌سازی، خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و بسیاری از دیگر فعالیت‌های غیرقانونی آن، تصویری هولناک از یک سندیکای جنایتکار ترسیم کرده که هیچ چیز جلودار آن نیست.

افشاگری‌های ساویانو که 28 سال پیش در یکی از محله‌های فقیرنشین ناپل به دنیا آمد، خشم تعدادی از رهبران مافیا را برانگیخته و زندگی او هر لحظه در تهدید است. خود نویسنده گفت: همیشه یک پلیس مرا همراهی می‌کند. دیگر زندگی عادی ندارم. آنچه مافیا نمی‌تواند ببخشد خود کتاب نیست، بلکه موفقیت آن است.

اکنون گارونه فیلمساز 39 ساله ایتالیایی با فیلمی بر مبنای کتاب موفق ساویانو به کن آمده است. او در فیلم زندگی پنج شخصیت را که مسیرشان با کامورا یکی می‌شود مورد توجه قرار داده است. گارونه فیلم خود را با حضور بازیگران غیرحرفه‌ای به طور مخفیانه در ناپل ساخت و تونی سرویلو تنها بازیگر حرفه‌ای فیلم است.





تونی سرویلو بازیگر فیلم ضدمافیایی "گومورا"

او از "گومورا" به عنوان "فیلمی فاجعه‌گویانه و نومیدانه" یاد کرد و گفت: تصور نکنید در این فیلم نیز شاهد قضیه قدیمی تقابل خیر و شر هستید. برای اینکه در دنیای واقعی قضایا پیچیده‌تر از این حرف‌ها و مرزها کمتر آشکار است.

"گومورا" دومین حضور گارونه در جشنواره فیلم کن است. او سال 2002 با فیلم "مومیاگر" در بخش دو هفته کارگردانان شرکت کرد. "سربیس" یا "سرویس" به کارگردانی بریلانته مندوزا فیلمساز پرکار اما نه‌چندان شناخته شده فیلیپینی دیگر فیلم بخش مسابقه روز پنجم جشنواره کن بود.

داستان فیلم درباره خانواده‌ای است که در یک سالن سینمای مخصوص فیلم‌های غیراخلاقی زندگی می‌کنند. "سرویس" اولین فیلم سینمای فیلیپین پس از فیلم 1984 "کشور من" است که شانس دریافت جایزه نخل طلا جشنواره کن را دارد.

مندوزا که در دوره قبلی کن فیلم "فرزندخوانده" را در بخش دوهفته کارگردانان داشت، تایید کرد فیلم جدید او نگاهی تلخ به زندگی در فیلیپین دارد و احتمال موفقیت تجاری آن در کشورش کم است. او گفت: مردم یه سینما می‌روند تا سرگرم شوند. آنها نمی‌خواهند مرگ را ببیند و با واقعیت رو به رو شوند. آنها نمی‌خواهند چیزهایی را ببینند که هر روز شاهد آن هستند.

روز دوشنبه در ششمین روز جشنواره کن فیلم "سکوت لورنا" ساخته ژان ـ پی‌یر و لوک داردن در بخش مسابقه به نمایش درآمد. این دو برادر فیلمساز بلژیکی تاکنون دو بار برنده جایزه نخل طلا جشنواره کن شده‌اند.

فیلم آمریکایی "دو عاشق" ساخته جیمز گری که در دقایق آخر به جمع رقبای نخل طلا اضافه شد، دیگر فیلمی بود که در بخش مسابقه پخش شد. یواکین فینیکس در این فیلم نقش یک عکاس نیویورکی را دارد که بین گوئینت پالترو و وینسا شاو گیر افتاده است.

شصت و یکمین جشنواره فیلم کن از 14 مه (25 اردیبهشت) با نمایش فیلم "کوری" به کارگردانی فرناندو میره‌یس آغاز شد و تا 25 مه (پنجم خرداد) ادامه دارد.