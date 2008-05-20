اساسنامه خانه تئاتر نیازمند بازنگری جدی است

این کارگردان و طراح صحنه تئاتر درباره عملکرد خانه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: اساسا وجود خانه تئاتر ضروری و برای هنرمندان تئاتر یک امتیاز است. کارهایی نظیر بیمه کردن هنرمندان تئاتر نیز از جمله نقاط قوت عملکرد خانه تئاتر تا این لحظه بوده است.

فیض مرندی ادامه داد: بحث مهم استقلال خانه تئاتر است تا بتواند از صنوف خود و تقاضاهای آنها حمایت و از طرق قانونی حقوق اصناف را مطالبه کند. انجمن طراحان صحنه پارسال بعد از تعطیلی کارگاه دکور، تعطیلی کارگاه رنگ فردوسی و کارگاه دکور وحدت موضوع را از طریق خانه تئاتر پیگیری کرد، ولی به نتیجه نرسید. گویا انجمن‌های خانه تئاتر جدی گرفته نمی‌شوند.

وی یادآور شد: به لحاظ قراردادها، دستمزدهای صنوف مختلف به شدت ناعادلانه است و پاسخگوی نیاز امروز هنرمندان نیست. اساس تعطیلی کارگاه دکور نیز که اشتباه بود. ولی متأسفانه خانه تئاتر پیگیری نمی‌کند و تنها ما به برگزاری نشست‌هایی بسنده می‌کنیم. در صورتی که اگر اتفاقی رخ می‌دهد که به بدنه تئاتر لطمه می‌زند، باید پیگیری شود.

این کارگردان تئاتر اظهار داشت: اگر خانه تئاتر همچنان به اداره کل هنرهای نمایشی وابسته باشد، نمی‌تواند تاثیرگذار عمل کند و این وابستگی باعث می‌شود خانه تئاتر نتواند به عنوان یک صنف فعالیت و از اعضا حمایت مادی و معنوی کند. خانه تئاتر باید یک نهاد مستقل باشد مانند خانه سینما. شاید خانه تئاتر هم باید به فکر تولیدات خصوصی باشد.

فیض مرندی با اشاره به لزوم حضور یک عضو از هر انجمن نماینده در هیئت مدیره خانه تئاتر گفت: باید دید چرا اعضاء خانه تئاتر در مجمع عمومی هیئت مدیره شرکت نمی‌کنند. به دلیل ناکارآمدی خانه تئاتر انگیزه‌ای برای این حضور در مجامع عمومی برای اعضا وجود ندارد. شاید در این بین انجمن بازیگران چون بیشتر به حقوق مادی خود رسیده‌اند بیشتر انگیزه دارند.

عضو انجمن طراحان صحنه خانه تئاتر در پایان با بیان اینکه باید اساسنامه خانه تئاتر مطالعه و نقاط ضعف آن برطرف شود گفت: باید در خانه تئاتر استقلال و پتانسیل مادی وجود داشته باشد. باید از شهرداری و نهادهای دیگر برای حمایت از تولیدات خانه تئاتر اقدام شود. خواهش من از مدیران صنوف مختلف این است که موضوع بازنگری اساسنامه خانه تئاتر را جدی بگیرند.