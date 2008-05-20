20 پنالتی استقلال در لیگ نادیده گرفته شد/ مستاجر قلعه نویی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در حاشیه تمرین تیم فوتبال استقلال و در مراسم معارفه امیرقلعه نویی در جمع خبرنگاران گفت: امیرقلعه نویی مربی موفقی است که به هر تیمی رفته کارنامه خوبی از خود برجای گذاشته است. وی مربی کاردانی است و مهمتر ازهمه یک استقلالی است.

وی با ابراز خرسندی از حضور مجدد امیرقلعه نویی در استقلال گفت: من تنها یک بار تلفنی با قلعه نویی صحبت کردم و خواهان حضور او در استقلال شدم. خوشبختانه وی خواسته مرا پذیرفت و با اخلاصی که دارد مجددا به خانه خود بازگشت.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اذعان به اینکه استقلال خانه بازیکنان قدیمی این تیم است و مدیران این باشگاه مستاجر آنها هستند افزود: ما می دانیم استقلال جایگاه مناسبی را در پایان مسابقات لیگ برتر بدست نیاورد اما تمام تلاش خود را بکار می بندیم تا این تیم عنوان قهرمانی جام حذفی را از آن خود کند زیرا استحقاق استقلال بیش از این است.

فتح الله زاده در پاسخ به این سئوال که آیا از امیر قلعه نویی قول قهرمانی در جام حذفی گرفته اید گفت: قلعه نویی قول هم ندهد او را قبول داریم. وی مربی شناخته شده ای است و نیاز به وعده و قول دادن ندارد.

فتح الله زاده با اشاره به این موضوع که قلعه نویی برای فصل آتی استقلال هنوز فهرست بازیکنان مورد نظر خود را ارائه نکرده است افزود: مدیریت باشگاه استقلال حمایت همه جانبه از امیرقلعه نویی خواهد داشت تا تیم در مسیر موفقیت گام بردارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا در ابتدای فصل قلعه نویی را به استقلال نیاوردید گفت: آن زمان قلعه نویی درگیر تیم ملی بود و امکان این را نداشتیم که از کمک های وی بهره مند شویم با تمام احترامی که برای آقای دایی قائلم اعتقاد دارم قلعه نویی می تواند گزینه ای خوب برای هدایت تیم ملی باشد.

فتح الله زاده ضمن تاکید براینکه قلعه نویی به خانه خود (استقلال) بازگشته و ما مستاجر او هستیم افزود: در میانه فصل که تصمیم به تغییرات در کادر فنی گرفتیم شرایط برای حضور قلعه نویی در تیم استقلال مهیا نبود. کما اینکه من با وی تماس گرفتم اما او تاکید کرد در پایان فصل به استقلال می آید تا با نظر خود تیمی قدرتمند را برای فصل آینده مهیا کند.

وی با دفاع از عملکرد مربیان پیشین تیم فوتبال استقلال گفت: در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست. اگر 20 پنالتی نادیده گرفته شده ما را داوران می گرفتند قطعا جایگاه ما دررده سیزدهم جدول نبود و دیگر این تغییر و تحولات صورت نمی گرفت.

وی درخاتمه تصریح کرد: من به هیچ عنوان نگفتم اگر استقلال قهرمان لیگ نشود از این باشگاه جدا می شوم. من از ابتدا تاکید کردم تیم را پس از سه سال قهرمان لیگ قهرمانان آسیا می کنم. اگر به این وعده خود عمل نکردم قطعا از استقلال جدا می شوم. امیدوارم وعده حضور درفینال لیگ قهرمانان آسیا با امیر قلعه نویی محقق شود.