بدون حیدریان این موفقیت ها ممکن نبود/ او همیشه معلم من باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، شمسایی که با دو گل در پیروزی 4 برصفر ایران برابر تایلند در مجموع توانست یک چهارم گل های ایران را به ثمر برساند و برای نهمین بار در 10 دوره گذشته آقای گل بازیها شود گفت که بدون کمک محمدرضا حیدریان که از تیم ملی خداحافظی کرد رسیدن به چنین موفقیت هایی غیرممکن بود. وی با تاکید به این نکته افزود: "حیدریان نه یک فقط هم تیمی که برای من در طول تمام این سالها یک معلم بود".

شمسایی پس از دریافت جوایز خود گفت: " من از محمدرضا خیلی چیزها یاد گرفتم و بسیاری از مهارتهای خود را مدیون او هستم. اعتماد به نفسی که بدست می آوردم و پاس هایی که از او گرفتم عامل مهمی درگلزنی های من بود. من هیچ وقت او را فراموش نمی کنم. محمدرضا برای همیشه معلم من باقی خواهد ماند".

وی درخاتمه تصریح کرد: " اما امسال برای من حساسیت ویژه ای داشت. بارها این دو جایزه به من رسیده بود اما گرفتن دوباره آن در پایان دهمین دوره مسابقات لذت دیگری داشت. امیدوارم با کمک خانواده، مربیان و هم تیمی هایم بتوانم همین سطح را برای سال های بعد هم حفظ کنم".