بدون حیدریان این موفقیت ها ممکن نبود/ او همیشه معلم من باقی می ماند

شمسایی پس از دریافت جوایز خود گفت: " من از محمدرضا خیلی چیزها یاد گرفتم و بسیاری از مهارتهای خود را مدیون او هستم. اعتماد به نفسی که بدست می آوردم و پاس هایی که از او گرفتم عامل مهمی درگلزنی های من بود. من هیچ وقت او را فراموش نمی کنم. محمدرضا برای همیشه معلم من باقی خواهد ماند".
وی درخاتمه تصریح کرد: " اما امسال برای من حساسیت ویژه ای داشت. بارها این دو جایزه به من رسیده بود اما گرفتن دوباره آن در پایان دهمین دوره مسابقات لذت دیگری داشت. امیدوارم با کمک خانواده، مربیان و هم تیمی هایم بتوانم همین سطح را برای سال های بعد هم حفظ کنم".
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