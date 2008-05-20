  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

آمار متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی در سنین میانسالی رو به افزایش است

آمار متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی در سنین میانسالی رو به افزایش است

به گفته عضو کمیته علمی، اجرایی دومین سمپوزیوم تازه های رینوپلاستی، آمار متقاضیان عمل رینوپلاستی ( جراحی زیبایی بینی) طی سال های اخیر در میان افراد میانسال رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک ساعدی که به مناسبت برپایی دومین سمپوزیوم تازه های رینوپلاستی که اول تا سوم خرداد ماه امسال برگزار می شود، سخن می گفت، با اعلام این خبر افزود: با وجود افزایش تقاضا برای عمل رینوپلاستی، اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی دارند، برای بیشتر افراد میانسال و مسن به دلیل شرایط بیهوشی و ریسک عمل در این افراد توصیه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه سن مشخصی را نمی توان برای این منظور تعیین کرد، تصریح کرد: به دلیل آنکه پوست و نسوج آن پس از 40 سالگی از قابلیت لازم برای اعمال جراحی زیبایی برخوردار نیستند، اعمال جراحی رینوپلاستی به افراد توصیه نمی شود.

ساعدی در مورد سن شروع اعمال جراحی نیز اظهار داشت: پیشرفت های انجام شده در رشته رینوپلاستی، تئوری قدیمی در مورد رشد بینی و اینکه اعمال جراحی افراد زیر 18 سال را جایز نمی دانسته اند، منسوخ ساخته است.

وی ادامه داد: بسیاری از پژوهش های صورت گرفته، پایان سن بلوغ را ملاک زمان مناسب برای اعمال جراحی دانسته اند. هر چند بر احتیاط و دقت عمل جراحی در این سنین بیشتر تاکید شده است.

ساعدی از برپایی دومین سمپوزیوم تازه های رینوپلاستی به عنوان نقطه عطفی بر شمرد که فرصتی را به وجود می آورد تا متخصصان رشته های مرتبط جراحی بینی امکان تعامل و هم اندیشی با یکدیگر داشته باشند.

کد مطلب 686414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها