آمار متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی در سنین میانسالی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک ساعدی که به مناسبت برپایی دومین سمپوزیوم تازه های رینوپلاستی که اول تا سوم خرداد ماه امسال برگزار می شود، سخن می گفت، با اعلام این خبر افزود: با وجود افزایش تقاضا برای عمل رینوپلاستی، اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی دارند، برای بیشتر افراد میانسال و مسن به دلیل شرایط بیهوشی و ریسک عمل در این افراد توصیه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه سن مشخصی را نمی توان برای این منظور تعیین کرد، تصریح کرد: به دلیل آنکه پوست و نسوج آن پس از 40 سالگی از قابلیت لازم برای اعمال جراحی زیبایی برخوردار نیستند، اعمال جراحی رینوپلاستی به افراد توصیه نمی شود.

ساعدی در مورد سن شروع اعمال جراحی نیز اظهار داشت: پیشرفت های انجام شده در رشته رینوپلاستی، تئوری قدیمی در مورد رشد بینی و اینکه اعمال جراحی افراد زیر 18 سال را جایز نمی دانسته اند، منسوخ ساخته است.

وی ادامه داد: بسیاری از پژوهش های صورت گرفته، پایان سن بلوغ را ملاک زمان مناسب برای اعمال جراحی دانسته اند. هر چند بر احتیاط و دقت عمل جراحی در این سنین بیشتر تاکید شده است.

ساعدی از برپایی دومین سمپوزیوم تازه های رینوپلاستی به عنوان نقطه عطفی بر شمرد که فرصتی را به وجود می آورد تا متخصصان رشته های مرتبط جراحی بینی امکان تعامل و هم اندیشی با یکدیگر داشته باشند.