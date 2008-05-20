من سرباز استقلال هستم / هیچ لیست سیاهی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پیش از آغاز تمرین تیم فوتبال استقلال و در مراسم معارفه خود به بازیکنان این تیم با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: استقلال خانه من است. من سرباز استقلال هستم و هیچ وقت خود را جدا از این تیم نمی دانم.

وی گفت: آقای فتح الله زاده به گردن من حق دارد و به محض اینکه ایشان با من تماس گرفتند که در استقلال حضور یابم بدون معطلی درخواست آنها را پذیرفتم زیرا خواستم به تیم محبوبم کمک کنم.

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه به گذشته کاری ندارد و نگاهش به آینده و پیش رو است افزود: برای من گذشته تمام شده است. من به استقلال آمده ام تا در کنار مدیریت این باشگاه و بازیکنان آینده را بسازیم. من برای استقلال آینده را روشن می بینم و مطمئنم این تیم فصلی خوب و توام با موفقیت را پیش رو خواهد داشت.

وی دارا بودن مدیریت توانمند و حضور بازیکنان خوب را یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت استقلال طی فصل آتی خواند و افزود: من به استقلال آمده ام تا هرآنچه را که در توان دارم برای موفقیت این تیم ، مدیریت باشگاه و مردم بگذارم. من برای استقلال فصلی خوب در لیگ ایران و شاید لیگ قهرمانان آسیا پیش بینی می کنم.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: برای فصل آینده استقلال لیست سیاهی در نظر ندارم اما آنچه مسلم است تیم نیاز به تقویت دارد که با کمک کادر فنی و مدیریت باشگاه در صدد رفع آن برخواهیم آمد.

وی تصریح کرد: آقای فتح الله برای فصل جاری تیم خوبی بسته است اما تغییرات این تیم طبیعی است کما اینکه پرسپولیسی که قهرمان لیگ شده نیز نیاز به تقویت دارد.

سرمربی جدید استقلال در خاتمه خاطرنشان کرد: من مخلص همه بازیکنان هستم اما هر مربی حق دارد مطابق با نیاز و خواسته تیمش در صدد جذب یا کنارگذاشتن بازیکنان برآید.