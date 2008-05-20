تور بازدید از طرح های مهم شهری در حوزه ترافیک تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید نیم روزه که با شرکت حدود 60 نفر از علاقمندان و دانشجویان حوزه مهندسی حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، شرکت کنندگان از مرکز کنترل فرمان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه بازدید کردند.

این گزارش حاکی است، در مرحله بعدی این بازدید که از برنامه های جنبی هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران بود، شرکت کنندگان از نزدیک با چگونگی فعالیت اتوبوس های تندرو در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران آشنا شده و از ایستگاههای این اتوبوس ها دیدن کردند.

همچنین طی این بازدید ، شرکت کنندگان با حضور در مرکز کنترل ترافیک تهران، از نزدیک با چگونگی کنترل و مدیریت ترافیک شهر از طریق مانیتورهای سالن نظارت این مرکز آشنا شدند.

گفتنی است ، تور یاد شده از برنامه های جنبی هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران به شمار می رفت که از طریق ثبت نام علاقه مندان حاضر در کنفرانس یاد شده جهت آشنایی بیشتر با چگونگی انجام پروژه های ترافیک شهری ترتیب داده شد.