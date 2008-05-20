بانک اساتید قرآن در خانه کارگر کرج راه اندازی شد

این دارالقرآن جهت تکمیل و توسعه کادر آموزشی و با هدف دسترسی آسانتر به اساتید قرآن و بهره مندی از آنان در کلاسهای آموزشی قرآن و ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در شهرستان اقدام به راه اندازی یک بانک اساتید قرآن نموده است.

افرادی که تمایل به تدریس قرآن در رشته های تفسیر،حفظ، قرائت، روخوانی و روانخوانی، مترجمی قرآن و تدریس در مهدهای قرآن ویژه کودکان دارند، می توانند با ارائه مدارکی دال بر توانایی تدریس در این زمینه ها به دارالقرآن خانه کارگر کرج واقع در کرج، میدان آزادگان، میدان طالقانی، شهرک اداری حسن آباد، جنب اداره گاز مراجعه یا با شماره های 9 - 2541828-0261 تماس حاصل کنند.

از این اساتید در کلاسهای دارالقرآن و کلاسهای آموزشی واقع در کارخانجات و شرکتها استفاده می شود.