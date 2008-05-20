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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

زاهدی عنوان کرد:

اعلام آمادگی ایران برای بورس تحصیلی دانشجویان مجارستانی

اعلام آمادگی ایران برای بورس تحصیلی دانشجویان مجارستانی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با سفیر مجارستان در کشورمان در خصوص اعطای بورس تحصیلی برای تعدادی از دانشجویان دوره دکترای ریاضی مجارستان برای تحصیل در دانشگاههای ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر محمد مهدی زاهدی ضمن ابراز خرسندی از وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مجارستان اظهار داشت: در سه سال گذشته تعداد دانشجویان ایرانی در مجارستان افزایش یافته و مایل هستیم دانشجویان مجاری نیز برای تحصیل در رشته‌ های مورد علاقه ‌شان به ایران بیایند.

وی همچنین با اشاره به موقعیت برتر کشورمان در منطقه از لحاظ علمی و سیاسی گفت: ما خواستار گسترش روابط علمی فناوری با کشورهای اروپایی هستیم و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران ‌به نوعی توسعه روابط با مردم منطقه و جهان اسلام محسوب می‌ شود.

وزیر علوم با اشاره به ایجاد شبکه علمی مشترک در جهان اسلام گفت: در اجلاس اخیر وزرای علوم کشورهای اسلامی در پاکستان موارد مهمی از قبیل ایجاد شبکه پارکهای علم و فناوری جهان اسلام، شبکه دانشگاههای مجازی و پایگاه علوم استنادی و شبکه نانو فناوری جهان اسلام به تصویب رسید که مسئولیت اکثر این موارد به جمهوری اسلامی ایران محول شد و این موضوع گواهی بر جایگاه ویژه ایران در منطقه از بعد علم و فناوری است.

وی افزود: ما آمادگی کامل داریم تا تفاهم نامه ‌ای در زمینه همکاریهای مشترک علمی و فرهنگی بین وزرای علوم دو کشور عقد شود تا زمینه ‌های اولویت ‌دار مورد علاقه طرفین فراهم شود.

دکتر بوستین - سفیر مجارستان در ایران نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از موفقیت کشورمان در زمینه ‌های علمی و فناوری گفت: در مجارستان علاقه فراوانی نسبت به فرهنگ و دانشمندان ایرانی به خصوص در رشته ریاضیات وجود دارد و همچنین علاقه‌ مندان زیادی مایل هستند در ایران تحصیل کنند و من پیشنهاد می‌ کنم که ارتباط گسترده ‌ای بین مراکز علمی فناوری دو کشور ایجاد شود تا رایزنی بهتری در خصوص همکاریهای مشترک و تبادل استاد و دانشجو صورت گیرد.

وی همچنین خواستار حمایت وزیر علوم کشورمان از افزایش اعزام دانشجویان ایرانی به مجارستان شد.

کد مطلب 686420

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