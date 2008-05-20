جهرمی به مهر خبر داد: 60 هزار میلیارد تومان طرح زود بازده در بانکها

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تحقق پیش بینی برنامه چهارم توسعه در بخش اعزام نیرو گفت: در این رابطه ما علاقمند به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با کشورها در اعزام نیروی کار به مناطق دیگر هستیم.

وزیر کار و امور اجتماعی به تفاهم نامه های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر داریم بخشی از تفاهم نامه های گذشته را پیگیری و به کار بندیم و از آنجایی که تفاهم نامه جدید نداریم با حمایت بخش دیپلماسی کشور، وزارت امور خارجه و کشورهای هدف تفاهم نامه های قبلی را تحقق بخشیم.

جهرمی در مورد برنامه ریزی اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور با توجه به عدم توفیق این امر تاکنون تصریح کرد: در مجموع بخشی از این کار در حال انجام است ولی امیدوارم این کار با هدف گیری صدور خدمات فنی و مهندسی به موفقیت دست یابد.

وی همچنین از ادامه روند پرداخت تسهیلات بنگاههای زود بازده در سال جاری خبر داد و افزود: تفاوت پرداخت تسهیلات در سال جاری به نسبت سنوات گذشته در عدم پذیرش طرحهای جدید و پرداخت تسهیلات به طرحهای با اولویت ویژه براساس مزیتهای منطقه ای است که تشخیص پذیرش طرح جدید و جایگزینی آن با طرحها کم اولویت گذشته با شورای اشتغال در استانها است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار امیدواری کرد با پرداخت تسهیلات به بیش از 60 هزار میلیارد تومان طرحی که در اختیار بانکها است و حمایت از طرحهای بزرگ و متوسط بیش از 3 میلیون شغل ایجاد شود.