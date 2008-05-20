80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر گفت: 17 درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمتهای جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.

وی میانگین نرخ تورم در کشور طی سال گذشته را 4/18 درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22 درصد بوده است.

پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش بینی می شود نرخ تورم به 16 درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 29.5 درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78 درصد منابع بانکی برای اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورهاست که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.