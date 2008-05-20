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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

با حکم انواری؛

مشاور رسانه ای کمیته امداد منصوب شد

مشاور رسانه ای کمیته امداد منصوب شد

در پی تغییر ساختار تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، طی حکمی از سوی سرپرست این نهاد، منصور قمشه به سمت مشاور سرپرستی در امور رسانه ها و عضو شورای اطلاع رسانی در این نهاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حسین انواری آمده است: ضمن تقدیر و سپاس گذاری از تلاش ها و خدمات خالصانه و ارزشمندتان و با عنایت به تجربیات ارزنده و کارآمدی و سوابق خدمت مفید در مسئولیت های قبلی ، جنابعالی را بر اساس این حکم به سمت مشاور سرپرستی در امور رسانه ها و عضو شورای اطلاع رسانی در نهاد مقدس، خدمتگزار، انقلابی و مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می نمایم تا نسبت به وظایف محوله اهتمام ورزید.

شایان ذکر است ، منصور قمشه که مدت 27 سال مدیریت روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد را بر عهده داشت از پیشکسوتان حرفه روابط عمومی و از بنیان گذاران مراسم جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، جشن رمضان و طرح اکرام ایتام است.

کد مطلب 686425

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