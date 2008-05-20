مشاور رسانه ای کمیته امداد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حسین انواری آمده است: ضمن تقدیر و سپاس گذاری از تلاش ها و خدمات خالصانه و ارزشمندتان و با عنایت به تجربیات ارزنده و کارآمدی و سوابق خدمت مفید در مسئولیت های قبلی ، جنابعالی را بر اساس این حکم به سمت مشاور سرپرستی در امور رسانه ها و عضو شورای اطلاع رسانی در نهاد مقدس، خدمتگزار، انقلابی و مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می نمایم تا نسبت به وظایف محوله اهتمام ورزید.

شایان ذکر است ، منصور قمشه که مدت 27 سال مدیریت روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد را بر عهده داشت از پیشکسوتان حرفه روابط عمومی و از بنیان گذاران مراسم جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، جشن رمضان و طرح اکرام ایتام است.