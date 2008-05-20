ادامه پر قدرت طرح امنیت اجتماعی / تامین امنیت بانوان در صدر برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان صبح امروز در نخستین همایش علمی تخصصی " بررسی ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی" در سالن اجتماعات فرماندهی تهران بزرگ افزود: ایده برگزاری این همایش، از فرمایشات مقام معظم رهبری که در جمع مدیران و مسئولین ناجا بر لزوم توجه به جنبه های روان شناختی و جامعه شناختی طرح تاکید فرمودند، نشات گرفته است.

وی با اشاره به اقبال مردم از اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، گفت: پلیس بر اساس عهدی که با مردم بسته است، بنا دارد که این طرح، فصلی و موسمی نباشد و تا زدودن زشتی ها و ناهنجاری ها از پیکره جامعه تداوم داشته باشد.

رادان تاکید کرد: تا امروز به عهدمان استوار بوده ایم. هر چند سختی ها و دشواری های فراوانی پیش رو داشته و داریم .

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: قطع به یقین هیچ خروجی از طرح انتظار نخواهیم داشت مگر اینکه تمام زشتی ها و ناهنجاری ها از سطح جامعه پاک شود.

وی با اشاره به اینکه اثرات مطلوب طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، امروز خودش را نشان داده است، افزود: آن چیزی که در توسعه و تعمیق طرح پیش رو داشتیم به نتایج خوبی رسید.

رادان با عنوان این مطلب که با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی به دنبال افزایش امنیت جانی و مالی مردم بوده ایم ، گفت: بسیار تفاوت بین وجود امنیت و احساس امنیت قائل هستیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: اگر احساس امنیت نباشد، مردم آن جامعه دچار دلهره و استرس خواهند بود.

رادان گفت: بر اساس پیمایش های انجام شده با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی ، ابراز نشاط و شادابی مردم بالا رفته است.

وی با اعلام این مطلب که در اجرای طرح اقتدار پلیس و دستگاه قضایی نیز افزایش پیدا کرد، افزود: برخی معتقد بودند با ورود پلیس و دستگاه قضایی به این طرح ، محبوبیت این دستگاه ها از دست خواهد رفت.

رادان افزود: این طرح مردم و پلیس را نسبت به حقوق و تکالیفشان آشناتر کرد.

وی در پایان با تاکید مجدد بر انجام طرح تا زدودن کامل زشتی ها و ناهنجاریها از سطح جامعه ، گفت: در سال جاری افزایش احساس امنیت بانوان بیش از بیش در اجرای طرح مد نظر قرار خواهد گرفت.