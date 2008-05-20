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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

انتقاد شدید ابوالغیط از اراده ضعیف اسرائیل و آمریکا در برقراری سازش

انتقاد شدید ابوالغیط از اراده ضعیف اسرائیل و آمریکا در برقراری سازش

امور خارجه مصر با انتقاد شدید از آمریکا و اسرائیل اظهار داشت: فقدان اراده سیاسی لازم برای حل مشکلات منطقه به ویژه نبود راه حلی برای مناقشه فلسطین و اسرائیل، علت اصلی بی ثباتی در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، احمد ابوالغیط شب گذشته با سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در تفرجگاه شرم الشیخ خاطرنشان کرد: وجود تانکهای آمریکایی اسرائیلی در اراضی عربی بی ثباتی در منطقه را افزایش می دهد.

وی در عین حال بر ضرورت تمرکز بر قضایای سیاسی که احساسات ملتهای عربی را خدشه دار می کند؛ تاکید کرد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه گفت : دولت و ملت اسرائیل باید به منظور دستیابی به صلح با فلسطینی ها و تحقق راه حل دو دولتی با یکدیگر توافق کنند و اگر اراده واقعی وجود داشت؛ اسرائیل فردا به اشغال (فلسطین) پایان می داد.

وی در ادامه درباره افزایش دشمنی با فرهنگ اسلامی در غرب هشدار داد و اعلام کرد: موج دشمنی با فرهنگ اسلامی در غرب باید هر چه سریعتر با هدف از بین بردن درگیری میان غرب و جهان اسلام بحث و بررسی شود.

وی با بیان اینکه مفاهیم اشتباه به افزایش شکاف میان تمدن غرب و اسلام منجر می شود؛ از اظهارات اخیر جرج  بوش رئیس جمهوری آمریکا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شرم الشیخ انتقاد و تصریح کرد: سخنان بوش شامل عباراتی بود که درگیری میان تمدنها را شدت بخشید.

کد مطلب 686428

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