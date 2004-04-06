با وجود افزايش توليد، صادرات حبوبات سال گذشته بيش از 50 درصد كاهش يافت

قائم مقام زراعت وزير جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: ارزش دلاري صادرات حبوبات در سال 81 ، حدود 63 ميليون و 423 هزار دلار و ارزش ريالي آن حدود 497 ميليارد و323 ميليون ريال بود.

دلاور حيدر پور گفت: سال گذشته حدود 700 هزار تن حبوبات در كشور توليد شد كه در مقايسه با سال 81 حدود 30 هزار تن افزايش داشت.

وي با اشاره به اينكه بيش از90 درصد صادرات حبوبات ، نخود است گفت: سال گذشته ميزان خريد تضميني نخود از كشاورزان بيش از 30 هزار تن بوده است.

دلاور حيدر پور خريد تضميني محصولات كشاورزي را از كشاورزان راهكاري براي حمايت از آنان دانست و تاكيد كرد : ساير حبوبات مانند عدس، لوبيا به علت افزايش قيمت بازار در مقايسه با نرخ خريد تضميني در بازار به فروش مي رسد.

وي تصريح كرد : ميزان نياز كشور به حبوبات در سال گذشته بيش از600 هزار تن بوده است .



