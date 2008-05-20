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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

6 شرکت زیر مجموعه راه آهن به بخش خصوصی واگذار می شود

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی 6 شرکت زیرمجموعه خود را تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می کند.

معاون بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان سال جاری شرایط واگذاری 6 شرکت حمل و نقل ریلی زیر مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی فراهم می شود.

علی اکبر تاریخی افزود: شرکت تراورس و بالاست از جمله شرکتهای ریلی آماده واگذاری در زیر مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی هستند.

وی ادامه داد: برنامه میان مدت این شرکت نیز واگذاری امور تصدی گری و تبدیل شدن به یک شرکت مادر تخصصی با اعمال نقش حاکمیتی در بخش حمل و نقل ریلی است.

تاریخی تصریح کرد: برای واگذاری شرکتهای ریلی به بخش خصوصی سهم 51 درصدی برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و سهم 49 درصدی برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود. ضمن اینکه شرکت راه آهن تامین برخی از اعتبارات مالی و اعمال سیاست در توسعه این بخش را عهده دار خواهد بود.

معاون بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: تمهیداتی اندیشیده شده است تا شرکتهای خصوصی زیر مجوعه صنعت ریلی بتوانند 65 تا 80 درصد از اعتبارات مورد نیاز در اجرای طرحهای خود را از طریق وامهای حساب ذخیره ارزی تامین کنند.

 

کد مطلب 686430

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