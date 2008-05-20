527 هزار خانوار در شهرستانهای غرب استان تهران کالابرگ دریافت کردند

علی دولتشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این تعداد خانوار شامل 27 هزار خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر 87 هزار و 14 نفر و 500 هزار خانوار شهری با جمعیتی برابر 874 هزار نفر است.

وی افزود: اکیپهای سیار شرکت پست با استقرار در روستاهای مختلف با ایجاد 183 واحد توزیع، اقدام به توزیع کالابرگ در میان خانوارهای روستایی کردند همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تعدادی از کالابرگها با همکاری سازمانها و ادارات در محل کار کارمندان توزیع شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین سال گذشته در غرب استان تهران بیش از 500 هزار کارت هوشمند سوخت بین شهروندان توزیع شد و علاوه بر توزیع این تعداد کارت هوشمند، تعداد قابل توجهی کارت سوخت نیز به دلیل ارائه آدرس ناقص در زمان ثبت نام از شهرستانهای مختلف به این واحد ارسال شده بود که توسط اداره پست تمامی آنها به مناطق بازگردانده شد.

دولتشاه بیان داشت: هم اکنون 16 هزار نیروی انسانی در سه هزار واحد پستی و 22 واحد دفتر امور مشترکین در شهرستانهای غرب استان تهران فعالیت می کنند و خدمات پستی را به مردم ارائه می دهند.