اعزام سه دونده به الجزایر/ احتمال پیوستن امین رهبر به جمع تیم اعزامی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ الجزایر نهم خرداد ماه با حضور برترین دوندگان دنیا برگزار خواهد شد که به همین منظور از سه تن از دونده های ملی پوش کشورمان هم برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل آمده است.

در صورتی که روادید این ورزشکاران مهیا شود پس از برگزاری نخستین مرحله لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور این ملی پوشان عازم الجزایر خواهند شد. سجاد مرادی دارنده دو سهمیه المپیک در دوی 800 و 1500 متر، رضا بوغدار رکورد دار دوی 400 متر و محمد ارزنده در پرش طول دوندگانی هستند عازم این رقابتها می شوند.

تمامی رقابتهای بین المللی، آسیایی و جهانی که در طی دوماه آینده در رشته دوومیدانی برگزار می شود به نوعی جنبه ورودی المپیک را دارد. بنابراین سجاد مرادی می تواند شانس خود را برای رسیدن به ورودی A در این مسابقات امتحان کند. مرادی در صورتی که قصد دویدن در هر دو ماده 800 و 1500 متر را دارد باید بتواند در رشته 800 متر ورودی A المپیک را کسب کند.

نام امین حسین زاده رهبر ورزشکار پرش ارتفاع کشورمان نیز در لیست اعزامی به این رقابتها قرار دارد که در صورت مهیا بودن شرایط و انجام کارهای خروج از کشور این دونده نیز به جمع تیم سه نفره ایران برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ الجزایر می پیوندد.