فراخوان انتخاب شهردار آبادان بدون مصوبه رسمی شورا منتشر شده است

حافظ دریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون هیچ جلسه رسمی با دستور کار بررسی و تصمیمگیری درباره انتخاب شهردار جدید آبادان برگزار نشده و هیچ مصوبهای نیز در خصوص فراخوان انتشار این موضوع به تصویب اعضای شورای اسلامی این شهر نرسیده است.
وی افزود: بر اساس قانون آغاز هرگونه فرآیند مربوط به انتخاب شهردار مستلزم طرح موضوع در جلسه رسمی شورا، بررسی همه جانبه و تصویب با رأی اکثریت اعضا است؛ بنابراین انتشار فراخوان پیش از طی این مراحل، فاقد مستند قانونی و خارج از چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر است.
عضو شورای اسلامی شهر آبادان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر نهادی مبتنی بر تصمیمگیری جمعی است و هیچ اقدامی را نمیتوان بدون تصویب اعضا به نام شورا اعلام یا اجرا کرد. رعایت قانون و احترام به رأی تمامی اعضا، لازمه حفظ اعتبار و جایگاه شورای اسلامی شهر است.
دریس با اشاره به برخی مسائل مطرحشده درباره وضعیت مدارک شهردار فعلی توضیح داد: بخشی از مدارک مورد نیاز به صورت کامل در سامانه بارگذاری نشده بود که همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. با این حال شورا باید با نگاه جمعی و پس از بررسی همه جوانب درباره این موضوع به جمعبندی برسد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ ثبات مدیریتی در شرایط فعلی، عنوان کرد: موضوع پرداخت حقوق و بیمه کارکنان شهرداری از مسائل بسیار مهم و اولویتدار است و در شرایط خاص کنونی کشور باید تمهیدات لازم برای پرداخت به موقع مطالبات نیروهای شهرداری فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهر آبادان تاکید کرد: در ایام عزاداری امام حسین، مجموعه خدماتی شهرداری آبادان با تمام توان و حتی فراتر از ظرفیتهای معمول در حال خدمترسانی به شهروندان و زائران است؛ از اینرو ایجاد هرگونه چالش یا بیثباتی در روند فعالیتهای شهرداری در این مقطع زمانی به صلاح شهر و شهروندان نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که «محمدرضا متور» به عنوان سرپرست شهرداری آبادان در حال اداره امور شهرداری بوده و روند قانونی رسیدگی به ابلاغ وی همچنان در جریان است، انتشار ناگهانی فراخوان انتخاب شهردار در فضای مجازی و پیش از اعلام هرگونه مصوبه رسمی شورای شهر، ابهامات و حواشی فراوانی را در محافل شهری و میان شهروندان آبادانی ایجاد کرده است.
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