زندانيان در صورت كسب امتياز لازم مشمول عفو مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مرتضي بختياري صبح امروز در حاشيه مراسم ملاقات مردمي در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: رياست قوه قضاييه در راستاي استراتژي تعريف شده سازمان زندان ها مبني بر اصلاح و تربيت در سال گذشته دستور دادند كه عفو و مرخصي در داخل زندان ها هدفمند و تعريف شده باشد و زنداني بر اساس امتيازاتي مشمول عفو شوند.

وي با اشاره به انجام كارهاي كارشناسي در مورد طرح مذكور افزود: اميدواريم در سال جاري پيش نويس اين طرح در كميسيون عفو و بخشودگي نهايي شده تا بعنوان اصلاح آيين نامه عفوبه تصويب رياست قوه وتاييد مقام معظم رهبري برسد و از اين طريق تحول بزرگي در زندان ها و زندانباني كشور بوجود خواهد آمد.

به گفته بختياري زندانيان براي كسب اين عفو و بخشودگي بايد بر تلاش خود در داخل زندان در فعاليت هاي مختلف بيافزايند.

وي با اشاره به اصلاح آيين نامه اعطاي مرخصي به زندانيان در سال جاري گفت:مرخصي ها نيز پس از تصويب آيين نامه مذكور بر اساس امتيازات كسب شده از سوي زنداني و با حضور فعال او در برنامه هاي فرهنگي ، تربيتي ، حرفه آموزي و اشتغال و غيره اعطا مي شود.

رييس سازمان زندان ها در بخش ديگري از اين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به تخريب كامل يا مسدود شدن تمام سلول هاي انفرادي در سطح كشور تصريح كرد: اعتبارات سال گذشته جهت بازسازي يا احداث سوئيت هاي انفرادي كافي نبود ولي در زندان هاي تهران و برخي از استان ها اين بازسازي انجام گرفته است .

وي اضافه كرد: دراستان هاي ديگر نيز اين سوئيت ها در فضايي به مساحت 11 متر مربع جهت نگهداري زندانيان خطرناك، زندانيان داراي وضعيت رواني خطرناك، دو جنسيتي ها و برخي زندانيان خاص ايجاد مي شود.

وي همچنين در خصوص مهار يا كاهش شيوع ايدز در زندان ها گفت:ايجاد 84 پايگاه و ديده ور سيار و شناور در زندان ها در رابطه با بيماريهاي مسري و پرخطر از سوي وزارت بهداشت وراه اندازي 26 كلينيك مثلثي در 26 زندان پرجمعيت كشور از جمله اين اقدامات است.

بختياري در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري مهر در خصوص تفكيك زندانيان پرخطر و داراي بيماريهاي مسري مانند ايدز ، هپاتيت و غيره از ديگر زندانيان گفت: از نظر علمي و بنابر گفته كارشناسان وزارت بهداشت غربالگري و تفكيك اين زندانيان كار درستي نيست و بايد آموزش هاي پيشگيرانه لازم را به زندانيان داد.

به گفته وي وزارت بهداشت بر اساس سياست هاي سازمان بهداشت جهاني نسبت به جداسازي ايدزي ها از ديگر زندانيان اقدام نمي كند تا مبادا اين مسئله موجب مخفي كاري شود.

رييس سازمان زندان ها همچنين در خصوص علت عدم پذيرش معتادان خياباني از سوي اين سازمان گفت: بارها اعلام كرديم كه زندان جاي معتادين نيست و مكان هاي فراواني مانند مراكز متعلق به بهزيستي، پادگان هاي باقي مانده از دوران جنگ و يكسري مراكز مشابه وجود دارد كه از آنها مي توان به عنوان اردوگاههاي نگهداري معتادان خياباني استفاده كرد.

وي تاكيد كرد: در سال جاري بر اساس دستور رييس قوه قضاييه و سياست هايي كه در اين زمينه ستاد قضايي و انتظامي دادستاني كل تصويب كرده ديگر نبايد معتادان را پذيرش كنيم وآنها بايد به اردوگاهها فرستاده شوند و استان هاي فاقد اردوگاه نيز اين افراد را به استان هاي همجوار اعزام مي كنند.

به گفته وي مشكل نيروي انتظامي در خصوص معتادان خياباني اين است كه افراد مذكور را بدون در نظر گرفتن مكان نگهداري شان دستگير مي كند.

بختياري در پاسخ به سوال ديگرخبرنگار خبرگزاري مهر مبني بر اينكه تكليف زندانيان چك چه خواهد شد ، گفت: قانون جديد چك انتظار ما از كاهش زندانيان چك را برآورده نكرده است و زيرا پيشنهاد قوه قضاييه در اصلاحيه قانون چك پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد تصويب قرار نگرفت.

به گفته وي هر چند قانون جديد چك در كاهش مجازات كيفري زندان موثر بوده ولي انتظار ما را مبني بر اينكه بدهكار- به استثناء كلاهبردار- بزهكار نيست و جاي او در زندان نبايد باشد را برآورده نساخت.

وي افزود: به طور مثال محكوميت زندان تا يك ميليون به شش ماه حبس كاهش يافته است و همين طور تا مبالغ بالاتر ادامه دارد.