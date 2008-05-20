نطق و تذکر زیاد نشانه پرکاری نمایندگان نیست/ خود می دانیم چه کرده ایم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود رضا حسنوند نماینده سلسله و دلفان در جلسه علنی امروز با استناد به مواد 21 و 22 بندهای 4 و 11 ماده 23 آئین نامه داخلی در تذکری اظهار داشت: پس از 4 سال ما باید خود را در پیشگاه خداوند محاکمه کنیم و ببینیم چه کار کرده ایم ، ما باید ببینیم در ارتباط با قانونگذاری و کار اصلی چه کرده ایم.

وی افزود: هیئت رئیسه باید یک بررسی دقیق و درست داشته باشد و کارنامه هر فرد را تحویل خودش دهد. ما در این مجلس افرادی را داشتیم که فقط 20 دقیقه تاخیر داشتند در صورت که نمایندگانی دیگری هستند که حدود 6 هزار دقیقه تاخیر داشتند و به حدی که حسابداری مجلس آنها را جریمه نقدی می کند.

حسنوند تصریح کرد: درارتباط با تذکرات، تسلط بر آئین نامه داخلی، اخطارها، تذکرات کتبی به وزرا، مسئولان، تحقیق و تفحص ها و ارائه طرح ها و پیشنهادات به خصوص در زمان ارائه لایحه بودجه، تعداد نطق و کلمات و حضور فعال در رای گیری ها باید هر نماینده کارنامه خود را ببیند و حتی مردم حوزه انتخابیه حق دارند بپرسند هر نماینده ما در طول 4 سال در مجلس شورای اسلامی چه رتبه ای را می تواند کسب کند.

وی گفت: متاسفانه عمر مجلس به پایان رسید وعده ای نماینده داریم که تحت عنوان نمایندگان خاموش بودند اما عده ای دیگر نمایندگان فعالی بودند که در تمام طرح و لوایح حضور فعالی داشتند.

حسنوند درپایان سخن از حداد عادل خواهش کرد هیئت رئیسه اگر می تواند این کارنامه را به صورت عمومی و گرنه به صورت خصوصی در اختیار تک تک افراد قرار دهد تا به صورت یادگار بماند و خود را در پیشگاه خداوند محاکمه کنیم و ببینیم چه کارنامه ای داشته ایم.

حداد عادل در پاسخ به این تذکر حسنوند گفت: در پیشگاه خداوند احتیاجی به تهیه کارنامه نمایندگی و ارائه آن نیست زیرا خودمان می دانیم چه کرده ایم.

رئیس مجلس افزود: البته ارزیابی کار درستی است واشکالی ندارد که در مجلس از کار نمایندگان ارزیابی شود اما مشکل به دست آوردن یک معیار برای ارزیابی است اینکه ما زیاد صحبت کردن را معیار فعال بودن بدانیم و ساکت بودن را نشانه کم کاری معلوم نیست درست باشد.

وی تصریح کرد: مشخص نیست کسی که هر روز تذکر می نویسد کار درستی می کند یا خیر ، باید دید راجع به چه چیزی تذکر می دهد.

حداد عادل گفت : عبارتهای تکراری را هر روز بیان کردن دلیل فعالیت نمی شود، بنده قبول دارم که خوب است ترازویی برای سنجش نمایندگان تهیه شود که آیا به وظیفه خود عمل کردند یا نه ، اما با عجله نمی شود این کار را کرد.

وی خاطرنشان کرد: چه بسا نمایندگانی داریم که کمترحرف می زنند اما بیشترکارمی کنند اجازه دهید شاید در مجلس آینده گروهی یا کمیسیونی باشد که این مورد را رسیدگی کند.