تدوین استراتژی حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تا آخر خرداد

جمیله کدیور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، به جلسه یکشنبه شب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اشاره کرد و گفت: در این جلسه اعضای شورا به ادامه بررسی انتخابات مجلس هشتم و شرایط پیش آمده برای اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات پرداختند تا بر اساس درس هایی که از این انتخابات آموخته ایم خود را برای حضور با برنامه تر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم آماده کنیم.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آتی تمامی گروههای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر اساس محورهای مشخصی که از سوی کمیته سیاسی شورا تعیین خواهد شد، حرکت کنند.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: براین اساس قرار شد درنشست یک تا دو روزه ای که با حضور دبیران کل و برخی اعضای شورای مرکزی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اواخر خرداد برگزار می شود، استراتژی های هماهنگ برای تعیین نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تدوین شود.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن یادآور شد: در این نشست سناریوهای محتملی که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش روی اصلاح طلبان گذاشته شود، بررسی و درباره مقابله با این سناریوها برنامه ریزی خواهد شد.

کدیور با بیان اینکه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تأکید دارند، گفت: بنای ما در این انتخابات حضور فعال است مگر اینکه امکان مشارکت از ما سلب شود.

وی با اشاره به دیگر دستور کارهای نشست یکشنبه شب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: در این جلسه مقرر شد با کاندیدا های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی رایزنی هایی را آغاز کنیم و اگر نیاز باشد ترغیب ها و تشویق های خود را برای حضور کاندیداهایی که تمایلی به حضور در صحنه انتخابات ندارند، آغاز کنیم.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا این شورا بر روی شخص خاصی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نظر دارد؟ گفت: ما تاکنون وارد مصادیق نشده ایم و محور بحث هایمان در حال حاضر، تدوین استراتژی برای حضور در این دوره از انتخابات است.