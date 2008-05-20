واکنش معاون طالبانی به تحولات اخیر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط،"عادل عبدالمهدی" گفت : عادل عبدالمهدی با اشاره به اوضاع لبنان تاکید کرد: ما این حوادث را درک می کنیم و می گوییم که لبنان مانند عراق نیاز به توافق دارد.

وی درادامه افزود: وقوع حوادث اخیر درلبنان به نظر من امری بسیار اساسی بود.

عبدالمهدی در ادامه سخنان خود ابراز عقیده کرد: توصیف اختلافات بین ایران و دیگر قدرتهای منطقه ای به اختلافات بین شیعه و سنی ، کاری اشتباه است.

وی افزود : وجود سخنانی(بی اساس) مبنی بر وجود یک "برنامه شیعی" برای محاصره کشورهای عربی و تسلط برآن، نتیجه تغییرات سیاسی در توازن قدرت برخی کشورهای عربی و همچنین بروز تغییراتی در سطح منطقه ای است.

عادل عبدالمهدی همچنین بر لزوم تفاوت قائل شدن میان سخنان تبلیغاتی و واقعیتها تاکید کرد و گفت : شیعه واهل تسنن به یک دین گرایش دارند و به سوی یک قبله سر می نهند و پیامبر و قرآن آنان یکی است. سخنان سیاسی یک چیز و واقعیت چیز دیگری است.

وی درادامه درباره گزارشهای آمریکایی ها و دیگران مبنی بر بهبود اوضاع امنیتی عراق نسبت به سال گذشته اظهار داشت : بهبود اوضاع نسبت به سال گذشته تا حد زیادی حاصل شده است و میزان مناطق امن عراق در مقایسه با سال گذشته 98 درصد افزایش یافته است.