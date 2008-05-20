قدرت تساهل در ایران بسیار بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری دیروز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه با نمایندگان رسانه‌های خبری خارجی در چین به پرسشهای آنان در مورد دستاوردهای سفر خود امضا تفاهم نامه فرهنگی بین دو کشور پاسخ داد.

مصطفوی مشاور رئیس جمهور با اشاره به امضا تفاهم نامه فرهنگی بین ایران و چین و دستاوردهای سفر به این کشور گفت: در این سفر زمینه همکاری فرهنگی و به خصوص گفتگو با دیگر ادیان را فراهم کردیم و خوشبختانه وزیر فرهنگ و رئیس سازمان ادیان نیز در مورد گفتگوی بین اسلام و ادیان در چین موافقت کردند.

مصطفوی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه های مفصلی برای ارتباط با ادیان بزرگ جهان دارد گفت: گفتگو با عالمان کنفوسیویسم و دائیسم هم در دستور کار ما قرار دارد و در حال برنامه ریزی برای تحقق آن هستیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری چینی در مورد وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران گفت: خوشبختانه ما مثل برخی کشورها که درگیریهای قومی و مذهبی دارند چنین چیزی در کشورمان نداریم به دلیل اینکه قدرت تساهل در جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست.

مشاور رئیس جمهور در مورد نتایج سفرش به چین به خبرنگاران گفت: به غیر از امضا تفاهم نامه فرهنگی بین دوکشور توافق کردیم هفته ها و حتی ماههای فرهنگی بین دو کشور برگزار شود. همچنین توافق شد نشستهایی مشترک در هردو کشور با حضور متفکران چینی و ایرانی در زمینه ادبیات معاصر و موضوعات علمی برگزار شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به بندهای مختلف این تفاهم نامه که شامل همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاههای هنری ، صنایع دستی، نقاشی، موسیقی، سینما، تبادل استاد و دانشجو، تایید مدارک تحصیلی دانشگاههای دو کشور، برگزاری سمینارهای علمی ، همکاریهای پژوهشی ، ورزشی، آموزش زبان فارسی و چینی ، برنامه های رفاهی و اجتماعی برای زنان ، کودکان ، جوانان ، سالمندان و همکاریهای جهانگردی گفت: سابقه رابطه بین ملت ایران و چین به دو هزار سال قبل و به جاده ابریشم باز می گردد لذا معتقدم باید از امکانات روز دنیا استفاده کنیم.

دکتر مصطفوی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه فرهنگی همکاریهای رسانه ای بین دو کشور است افزود: ما به طرف چینی اعلام کردیم آمادگی مبادله خبرنگار بین دوکشور را داریم و حتی پیشنهاد دادیم که فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران در نظر گرفته شود.