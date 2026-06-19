به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: یک دستگاه آمبولانس دیگر از زیر آوار خارج شده و با احتساب آن، شمار آمبولانس‌های تخریب‌شده اورژانس تهران به ۲۵ دستگاه رسیده است.

وی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی اظهار کرد: طی یک سال گذشته، ۷۵ دستگاه و تجهیزات اورژانس در استان تهران نیز دچار آسیب شده‌اند.

رئیس اورژانس استان تهران با تأکید بر تداوم فعالیت این مجموعه اعلام کرد: با وجود خسارت‌های واردشده، خدمات‌رسانی اورژانس ۱۱۵ همچنان با تمام توان به شهروندان ارائه می‌شود.