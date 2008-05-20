مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، صبح امروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: از اول خرداد ماه کار جمع آوری متکدیان به طور رسمی و جدی در این استان آغاز خواهد شد.

محمدعلی قاسم زاده نداف خاطرنشان کرد: این مرکز در حال حاضر با چهار نفر پرسنل شروع به کار خواهد کرد.

وی زیربنای این مرکز را ٢٢٠ متر مربع اعلام کرد و بیان داشت: استعداد این مرکز برای نگهداری ٢٠ نفر است.

وی از وجود یک بانک اطلاعاتی در این مرکز برای شناسایی متکدیان و شناسنامه دار کردن آنها خبر داد و گفت: مبلغ یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان برای خرید و نصب تجهیزات آن از محل منابع استانداری هزینه شده است.

قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه شورای شهر ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال به مرکز نگهداری متکدیان کمک می کند، اظهار داشت: کمیته امداد و سایر ارگانها نیز می ‌توانند اقداماتی در این راستا انجام دهند.