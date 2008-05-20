نانو در پزشکی نیازمند توجه بیشتر / رشد 35 درصدی مستندات علمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند امروز در چهارمین همایش علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران،از جهت گیری لازم مرکز تحقیقات نانو در پزشکی برای رسیدن به جایگاه مناسب در نانومدیسین خبر داد و گفت: این جهت گیری نوید بخش تحرکی است که جایگاه ایران را در این بخش ارتقاء می بخشد. هم اکنون در دانشکده داروسازی نیز 90 درصد پروژه های تحقیقاتی دانشجویان دکتری فارماسوتیکس بر فناوری نانو استوار شده است.

دیناروند با اشاره به رشد مقالات در زمینه فناوری نانو و تدوین بخش نانوفناوری پزشکی در نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: این نقشه به زودی مدون شده و منتشر خواهد شد و نانوفناوری پزشکی نیز در سند پیش نویس اولیه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در حوزه نانو تنها به جنبه های تحقیقاتی توجه نکرده و توسعه اقتصادی و تولید ثروت و صادرات نیز دیده شده است و خوشبختانه زیرساختهای لازم برای این کار نیز تسهیل شده است.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این مسیر برای بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی نیز طی شده و حلقه های تحقیق، توسعه و تولید محصول مبتنی بر فناوری طی شده است.

دیناروند گفت: بر اساس ارزیابی تعداد مقالات ایران در مجلات معتبر بین المللی، ایران در سال 2007 دارای رشد 35 درصدی نسبت به سال گذشته خود بوده است.در واقع ایران کماکان بیشترین رشد تولید علم را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است.

وی گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی توسعه علمی است که در سالهای اخیر اتفاق افتاده است و اگر بخواهیم با انصاف قضاوت کنیم، دستاوردهای علمی بسیار زیادی در کشور داشته ایم که سازمانهای بین المللی ارزیابی کننده نیز بر این مسئله اذعان کرده اند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در هر حوزه تکامل کشور باید دارای شیب رشد مناسبی در این زمینه باشد زیرا زمانی که نمی توان میزان بودجه مناسب را از تولید ناخالص داخلی به این امر اختصاص داد پس باید با حفظ شیب رشد مناسب علمی درصدد کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته باشیم.

وی افزود: کشورهای بالاتر از ایران دارای شیب رشد 20 درصدی هستند و خوشبختانه ارزیابی اولیه علمی از ماههای ابتدایی سال 2008 میلادی نیز نشان دهنده حفظ این میزان شیب رشد است که در میان کشورهای اسلامی از این نظر در رتبه دوم پس از ترکیه قرار داریم.

دیناروند رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور و رسیدن به مقام اول در منطقه را دور از دسترس ندانست و تأکید کرد: با بسیج امکانات کشور می توان به این موفقیت و زودتر از موعد مقرر می توان به این اهداف دست یافت.

وی با اشاره به حمایت ها مسئولان بلندپایه کشوری از توسعه علمی در کشور گفت: در حوزه اجرایی این اهتمام دیده می شود که با تأکید در سند توسعه چهارم که مبتنی بر دانایی است، توسعه علمی کشور به طور جدی پیگیری شود. نانوتکنولوژی یکی از محورهای توسعه علمی محسوب می شود و مورد توجه نیز قرار گرفته است.

رئیس ستاد فناوریهای نوین وزارت بهداشت به افزایش بودجه های پژوهشی و اختصاص بودجه های اختصاصی به محورهای 6 گانه توسعه علمی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشی 35 درصد رشد داشته و با تحقق یک درصد درآمد شرکت های دولتی و اضافه شدن آن به بودجه های پژوهشی می توان به افزایش این بودجه ها امیدوار بود.

وی اختصاص بودجه ویژه در معاونت علمی ریاست جمهوری و مازاد بر بودجه پژوهشی دانشگاهها برای اولویتهای کشوری را نشان دهنده توجه به توسعه علمی کشور برشمرد و گفت: فناوری نانو در توسعه علمی کشور سهم موثری دارد و رشد علمی این فناوری در کشور حدود 100 درصد بوده است که نشان می دهد در رشته هایی که اولویت گذاری صحیح انجام می گیرد، آن رشته توسعه علمی نیز پیدا می کند.