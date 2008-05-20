طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در نیشابور اجرا شد

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: در راستای حمایت از تعاونیهای تولید روستایی که از اولویت های کاری وزارت جهاد کشاورزی است، در سال جاری طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شرکت تعاونی تولید روستایی فوشنجان در سطح 450 هکتار تسطیح، 10 کیلومتر احداث کانال انتقال آب کشاورزی و 10 کیلومتر جاده بین مزارع با اعتباری معادل هفت هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شروع شد.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور افزود: تاکنون طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در بیش از چهار هزار و 600 هکتار از زمینهای کشاورزی سطح شهرستان نیشابور اجرا شده که این امر باعث صرفه جویی در مصرف آب به میزان شش میلیون و 900 هزار متر مکعب در هر دوره کشت می شود.

وی اظهار داشت : کشاورزانی که نسبت به تسطیح اراضی خود اقدام نمایند از فواید زیادی همچون کاهش زمان آبیاری به دلیل یک نواختی توزیع آب در مزرعه، کاهش عمق متوسط آبیاری، کاهش نیروی انسانی، افزایش سطح زیر کشت و عملکرد و کیفیت محصول، کاربرد بهینه ماشین آلات کشاورزی و امکان کشت مکانیزه بهره مند می شوند.

دهباشیان یاد آورشد: در سالهای گذشته بیش از 27 کیلومتر احداث کانال بتونی انتقال آب، 25 کیلومتر جاده بین مزارع، 320 هکتار تسطیح اراضی و یک باب استخر ذخیره آب با حجم پنج هزار متر مکعب با اعتبارات دولتی و خود یاری کشاوزان مذکور به اجرا در آمده است.