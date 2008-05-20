به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان و ماریا بوهمر عضو کمیسیون مهاجرت، پناهندگی و ادغام آلمان اظهار داشتند: طی گردهمایی که قرار است با حضور وزیران داخلی آلمان و وزیران آموزش و فرهنگ این کشور برگزار شود، این موضوع مورد حمایت قرار می گیرد.

در این گردهمایی رؤسای مراکز اسلامی آلمان به ویژه شورای عالی مسلمانان نیز حضور خواهند داشت .

با توجه به اینکه اسلام جزئی جدانشدنی از جامعه آلمان را تشکیل می دهد، طرح ساخت آموزشگاهی برای آموزش ائمه با همکاری ترکیه و برخی کشورهای اسلامی نیز در این گردهمایی مطرح می شود.

ماریا بوهمر عضو کمیسیون مهاجرت، پناهندگی و ادغام آلمان گفت: برخی مدارس ایالتهای شمالی آلمان آمادگی کامل دارند تا تدریس درس دین اسلام از سال تحصیلی جدید در آنها آغاز شود.

این در شرایطی است که قاضیان برخی از دادگاههای آلمان نسبت به پوشش و حجاب معلمان مسلمان هشدار داده اند و حتی مانع شدند تا معلمان یهودی کلاههای خاص خود را بر سر گذارند، زیرا آنها را مخالف قانون سکولاریستی شایع در این کشور می دانند.