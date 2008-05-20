مواد دیگری از نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی ادامه لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی پرداختند و موادی دیگر از آن را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را از جلسه روز گذشته آغاز و 5 ماده از این لایحه 13 ماده ای را تصویب نهایی کرده بودند.

بر اساس مصوبه مجلس در صورت خودداری هیئت مدیره شرکت خدماتی در اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذیربط ، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با تشخیص و تصویب هیئت مدیره خود نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف 3 ماه از زمان برکناری هیئت مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید را برگزار نماید.

همچنین بر اساس ماده 7 این لایحه که به تصویب مجلس رسید حقوق هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک و همچنین تعهدات قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی شهرک صنعتی است.

بر این اساس در مورد بخش هایی که عرفا اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش بینی می کند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

با تصویب مجلس نرخ هزینه های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک توسط هیئت مدیره، محاسبه و دریافت می شود.

بر اساس مصوبه مجلس هر یک از مالکان با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند.

بر این اساس تغییر در قسمت های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می باشد.