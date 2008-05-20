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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

پژوهشی درباره "تشبیه در شعر نو فارسی" منتشر می‌شود

پژوهشی درباره "تشبیه در شعر نو فارسی" منتشر می‌شود

کار تدوین پژوهشی ادبی در زمینه "تشبیه در شعر نو فارسی" نوشته شیدا رنجبر به پایان رسید و این کتاب به زودی منتشر می شود.

شیدا رنجبر - نویسنده و مترجم - در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام کار تالیف این کتاب خبر داد و گفت: این اثر پژوهشی در زمینه شعر نو است که به احتمال زیاد آن را برای چاپ به نشر قطره می سپارم. عنوان کتاب "تشبیه در شعر نو" است و در واقع متن ویرایش یافته و تدوین شده پایان نامه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد من در این زمینه است.

وی افزود: شاعرانی که کارهایشان در این اثر مورد بررسی قرار گرفته نیما یوشیج، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، نادر نادرپور، منوچهر آتشی و شفیعی کدکنی هستند. برای تبدیل پایان نامه به کتاب 9 ماه وقت صرف کردم که امیدوارم به زودی منتشر شود.

رنجبر همچنین از آماده بودن چندین مجموعه شعر، کتابهایی برای کودکان و نقد رمان برای انتشار خبر داد و اضافه کرد: سه مجموعه شعر را آماده دارم که به زودی به ناشر می سپارم. همچنین سه کتاب برای مقطع سنی کودکان و نوجوانان نوشته ام که آنها هم به زودی منتشر می شوند. کتابی نیز در زمینه نقد رمان دارم که در آینده نزدیک چاپ می شود. همچنین مجموعه ای از مقالات و سخنرانی هایم را در یک کتاب گرد آورده ام که اگر فرصت مناسبی پیش بیاید، آنها راهم به دست چاپ خواهم سپرد.

این مترجم آثار ادبی ادامه داد: مجموعه داستانی زیر چاپ دارم که از سال 84 آن را به نشر اختران دادم و از سال 85 هم در انتظار اخذ مجوز است. البته اخیراً که با مسئولان صدور مجوز صحبت کرده ام، به من گفتند که کتاب به هیئت بررسی رفته و به زودی نتیجه نهایی را اعلام می کنند.

رنجبر همچنین از انتشار کتابی از خودش به زبان آلمانی در این کشور خبر داد و گفت: عنوان این اثر "تاریخ تحول شعر نو فارسی" است که آن را انتشارات "کلاوس شوارتز" - ناشر آثار شرق شناسانی مانند آنه ماری شیمل و دیگران - در حدود 200 صفحه منتشر کرده است. این کتاب نیز مانند اثر دیگری که در دست انتشار دارم، پژوهشی است در این باره و در واقع متن تقریر شده تز دکتری من است. در این کتاب شعر فارسی را از آغاز تا زمان معاصر بررسی کرده و خواسته ام تصویری کلی در این باره به خواننده آلمانی زبان ارائه دهم تا مقدمه ای برای کارهایی دیگر از این دست باشد.

کد مطلب 686467

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