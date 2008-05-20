شیدا رنجبر - نویسنده و مترجم - در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام کار تالیف این کتاب خبر داد و گفت: این اثر پژوهشی در زمینه شعر نو است که به احتمال زیاد آن را برای چاپ به نشر قطره می سپارم. عنوان کتاب "تشبیه در شعر نو" است و در واقع متن ویرایش یافته و تدوین شده پایان نامه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد من در این زمینه است.

وی افزود: شاعرانی که کارهایشان در این اثر مورد بررسی قرار گرفته نیما یوشیج، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، نادر نادرپور، منوچهر آتشی و شفیعی کدکنی هستند. برای تبدیل پایان نامه به کتاب 9 ماه وقت صرف کردم که امیدوارم به زودی منتشر شود.

رنجبر همچنین از آماده بودن چندین مجموعه شعر، کتابهایی برای کودکان و نقد رمان برای انتشار خبر داد و اضافه کرد: سه مجموعه شعر را آماده دارم که به زودی به ناشر می سپارم. همچنین سه کتاب برای مقطع سنی کودکان و نوجوانان نوشته ام که آنها هم به زودی منتشر می شوند. کتابی نیز در زمینه نقد رمان دارم که در آینده نزدیک چاپ می شود. همچنین مجموعه ای از مقالات و سخنرانی هایم را در یک کتاب گرد آورده ام که اگر فرصت مناسبی پیش بیاید، آنها راهم به دست چاپ خواهم سپرد.

این مترجم آثار ادبی ادامه داد: مجموعه داستانی زیر چاپ دارم که از سال 84 آن را به نشر اختران دادم و از سال 85 هم در انتظار اخذ مجوز است. البته اخیراً که با مسئولان صدور مجوز صحبت کرده ام، به من گفتند که کتاب به هیئت بررسی رفته و به زودی نتیجه نهایی را اعلام می کنند.

رنجبر همچنین از انتشار کتابی از خودش به زبان آلمانی در این کشور خبر داد و گفت: عنوان این اثر "تاریخ تحول شعر نو فارسی" است که آن را انتشارات "کلاوس شوارتز" - ناشر آثار شرق شناسانی مانند آنه ماری شیمل و دیگران - در حدود 200 صفحه منتشر کرده است. این کتاب نیز مانند اثر دیگری که در دست انتشار دارم، پژوهشی است در این باره و در واقع متن تقریر شده تز دکتری من است. در این کتاب شعر فارسی را از آغاز تا زمان معاصر بررسی کرده و خواسته ام تصویری کلی در این باره به خواننده آلمانی زبان ارائه دهم تا مقدمه ای برای کارهایی دیگر از این دست باشد.