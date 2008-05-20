تولید زعفران 90 تن کاهش یافت

علی شریعتی مقدم در گفتگو با مهر گفت: درحال حاضردر بازار معاملات قیمت هرکیلو زعفران بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تومان تا دو میلیون و 100 هزار تومان است و در سالجاری به دلیل کاهش تولید این محصول از حدود 200 تن به 110 تن، عدم عرضه و افزایش قیمتها سبب شده تا قیمتها به ثبات نسبی برسد.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه باید عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت زعفران دربازار باشد، افزود: در دراز مدت با افزایش تولید امکان کاهش قیمت زعفران وجود دارد، ولی هم اکنون عرضه و تقاضا قیمت نهایی را برای این محصول رقم می زند.

وی عنوان کرد: درشرایط کنونی بازار به دلیل کاهش میزان عرضه و تقاضای زعفران ، تعادل میان عرضه و تقاضا حاکم شده است.

مقدم با اعلام اینکه در سالجاری 30 درصد تولید زعفران کاهش می یابد، تصریح کرد: آسیب دیدگی مزارع زعفران به دلیل سرمازدگی و خشکسالی، کاهش 30 درصدی تولید زعفران در سال جاری را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به عدم اطلاع مصرف کنندگان زعفران در نقاط جهان از تعلق زعفران به کشور ایران، اظهارداشت: در حال حاضر تنها 0.5 درصد مصرف کنندگان در کشوری همچون ژاپن اطلاع از متعلق بودن تولید زعفران به ایران را دارند، این درحالی است که 96 درصد تولید زعفران جهان مربوط به ایران است و این امر نگرانی های بیشتری را برای ما به همراه دارد.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران افزود: درحال حاضر با همکاری ژاپن امر سرمایه گذاری بر روی تولید محصولات فرعی زعفران نظیر برنج، چای و حتی نوشابه زعفرانی درایران دنبال می شود.