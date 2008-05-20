زبونی فرهنگ استکبار جهانی در گرو ترویج فرهنگ امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، فرمانده سپاه تالش صبح سه شنبه در جلسه ستاد ارتحال امام راحل در این شهرستان اظهار داشت: امام راحل با قیام الهی خود موجب احیای اسلام در قرن حاضر شد و پوزه جهانخواران عالم را به خاک مالید.

وی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر الگو گیری از سیره و روش امام خمینی (ره) تاکید کرد و گفت: ترویج اندیشه و تفکر امام خمینی(ره) در بین نسل سوم انقلاب مهمترین وظیفه مسئولان نظام است.

سرهنگ رستمی افزود: شناساندن شخصیت امام خمینی(ره) به جوانان سبب آشنایی آنان با نظام گذشته و کنونی می شود.

فرمانده سپاه تالش بر آشنایی بیشتر مردم به ویژه جوانان با افکار و اندیشه‌های امام راحل در جامعه تاکید کرد و گفت: نقش علما، روحانیون، نویسندگان و رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم است.

وی اظهار داشت : امام راحل متعلق به همه جهانیان است بنابراین در سال نوآوری و شکوفایی، سالگرد ارتحال ملکوتی آن حضرت، باید باشکوه تر و با برنامه‌های جدید تر برگزار شود.

سرهنگ رستمی در ادامه با اعلام اینکه امسال یک هزار نفر از شهروندان تالشی به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند، افزود: این تعداد زائر با 25 اتوبوس و مینی بوس 13 خرداد ماه جاری به نمایندگی مردم تالش برای زیارت و مراسم سالگرد امام خمینی (ره) به تهران اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: 50 نفر زائر دیگر نیز از این شهرستان با پای پیاده به مرقد امام خمینی (ره) عزیمت خواهند کرد.