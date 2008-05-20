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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

فرمانده سپاه تالش:

زبونی فرهنگ استکبار جهانی در گرو ترویج فرهنگ امام خمینی (ره) است

رشت - خبرگزاری مهر: سرهنگ علی رستمی گفت: گسترش بیشتر موج اسلام خواهی در دنیا و زبونی فرهنگ ‌استکبار در گرو ترویج تفکر و آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، فرمانده سپاه تالش صبح سه شنبه در جلسه ستاد ارتحال امام راحل در این شهرستان اظهار داشت: امام راحل با قیام الهی خود موجب احیای اسلام در قرن حاضر شد و پوزه جهانخواران عالم را به خاک مالید.

وی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر الگو گیری از سیره و روش امام خمینی (ره) تاکید کرد و گفت: ترویج اندیشه و تفکر امام خمینی(ره) در بین نسل سوم انقلاب مهمترین وظیفه مسئولان نظام است.

سرهنگ رستمی افزود: شناساندن شخصیت امام خمینی(ره) به جوانان سبب آشنایی آنان با نظام گذشته و کنونی می شود.

فرمانده سپاه تالش بر آشنایی بیشتر مردم به ویژه جوانان با افکار و اندیشه‌های امام راحل در جامعه تاکید کرد و گفت: نقش علما، روحانیون، نویسندگان و رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم است.

وی اظهار داشت : امام راحل متعلق به همه جهانیان است بنابراین در سال نوآوری و شکوفایی، سالگرد ارتحال ملکوتی آن حضرت، باید باشکوه تر و با برنامه‌های جدید تر برگزار شود.

سرهنگ رستمی در ادامه با اعلام اینکه امسال یک هزار نفر از شهروندان تالشی به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند، افزود: این تعداد زائر با 25 اتوبوس و مینی بوس 13 خرداد ماه جاری به نمایندگی مردم تالش برای زیارت و مراسم سالگرد امام خمینی (ره) به تهران اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: 50 نفر زائر دیگر نیز از این شهرستان با پای پیاده به مرقد امام خمینی (ره) عزیمت خواهند کرد.

کد مطلب 686471

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