قهرمان لیگ فوتبال امارات فردا مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته بیست و دوم و پایانی لیگ امارات فردا شب تیم های الجزیره و الشباب مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. این دو تیم که از ابتدای فصل جاری رقابتی نزدیک برای قهرمانی داشته اند با 41 و 38 امتیاز به ترتیب عناوین اول و دوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.

الجزیره برای دستیابی به عنوان قهرمانی باید فردا مقابل الشباب به برتری دست یابد تا به امتیازی برابر با تیم صدرنشین دست یابد. در صورت وقوع این اتفاق دو تیم در دیداری فینال گونه برای کسب عنوان قهرمانی مجددا به دیدار هم خواهند رفت. در غیر این صورت الشباب حتی اگر به نتیجه تساوی در دیدار خارج از خانه مقابل الجزیره دست یابد، جشن قهرمانی را برپا خواهد کرد.

همچون تمام دیدارهای فصل جاری بازهم فردا شب بار تیم الشباب بر دوش ایمان مبعلی و جواد کاظمیان است تا سبزپوشان دبی را در مسیر قهرمانی لیگ امارات به توفیق برسانند.

در33 دوره اخیر مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات تیم العین با 9 بار قهرمانی پرافتخارترین تیم است. تیم الشباب که در حال حاضر شانس نخست قهرمانی لیگ امارات است نیز با دو بار قهرمانی در زمره تیم های است که حداقل یکبار جام قهرمانی لیگ امارات را بالای سر برده اند. اما الجزیره تاکنون هیچ بار به مقام قهرمانی لیگ امارات دست نیافته است و به این امید با الشباب روبه رو می شود تا برای اولین بار جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

جدول رده بندی تیم های اماراتی برحسب قهرمانی درمسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های این کشور به شرح زیر است:

1- العین ( 9 قهرمانی )

2- الوصل ( 7 قهرمانی )

3- الشارجه ( 5 قهرمانی )

4- الاهلی ( 4 قهرمانی )

5- الوحده و النصر ( 3 قهرمانی )

6- الشباب ( 2 قهرمانی )

چهارشنبه - 1/3/87

* الجزیره - الشباب

شنبه - 4/3/87

* حتا - الظفره

* الامارات - النصر

* العین - الشعب

یکشنبه - 5/3/87

* الوصل - الشارجه

* الاهلی - الوحده

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 41 امتیاز

2- الجزیره 38 امتیاز

3- الاهلی 37 امتیاز

4- الشارجه 33 امتیاز

5- العین 32 امتیاز

6- الشعب 30 امتیاز

7- الوحده 27 امتیاز- تفاضل گل 1-، 40 گل زده

8- الوصل 27 امتیاز- تفاضل گل 1-، 34 گل زده

9- النصر 25 امتیاز- تفاضل گل 3-

10- الظفره 25 امتیاز- تفاضل گل 6-

11- الامارات 16 امتیاز

12- حتا 13 امتیاز