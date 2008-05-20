68 درصد روستاهای قوچان از راه آسفالت برخوردارند

مجید عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قوچان از وجود بیش از 170 کیلومتر راه روستایی آسفالت در این شهرستان خبر داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون مردم 80 روستای شهرستان قوج از این میزان راه آسفالت استفاده می کنند.

وی با اشاره به برخی پروژه های راه روستایی که در سال 86 به بهره برداری رسید، اظهار داشت: در سال گذشته در بخش راه روستایی پروژه های مختلفی به پایان رسید که اجرای 30 کیلومتر آسفالت گرم در این راهها مهمترین قسمت این پروژه ها بود.

عرفانیان در خصوص اولویتهای این بخش در سال 87 به احداث و اسفالت 20 کیلومتر دیگر از راههای روستایی شهرستان با اعتبارات سال 86 اشاره کرد.

رئیس اداره راه و ترابری قوچان خاطرنشان کرد: در حوزه استحفاظی اداره راه و ترابری شهرستان قوچان 1050 کیلومتر راه وجود دارد که 510 کیلومتر آن مربوط به راههای روستایی است.