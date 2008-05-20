فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران ایران و چین در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نشست که در سفارت ایران در پکن برگزار شد مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور در مورد نتایج سفرش به چین خاطرنشان کرد: به غیر از امضای تفاهم نامه فرهنگی بین دو کشور توافق کردیم هفته ها و حتی ماه های فرهنگی بین دو کشور برگزار شود. همچنین توافق شد نشستهایی مشترک در هر دو کشور با حضور متفکران چینی و ایرانی در زمینه ادبیات معاصر و موضوعات علمی برگزار شود.

وی در مورد ضمانت اجرایی تفاهم نامه چهارساله منعقد شده گفت: در مذاکره با وزیر فرهنگ چین تصمیم گرفتیم که کارشناسان فرهنگی سالیانه یک بار نشستهایی را برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه برگزار کنند و کمیسیون فرهنگی بین دو کشور نیز تشکیل شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به بندهای مختلف این تفاهم نامه که شامل همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه های هنری، صنایع دستی، نقاشی، موسیقی، سینما، تبادل استاد و دانشجو، تائید مدارک تحصیلی دانشگاه های دو کشور، برگزاری سمینارهای علمی، همکاری های پژوهش، ورزشی، آموزش زبان فلرسی و چینی، برنامه های رفاهی و اجتماعی برای زنان، کودکان، جوانان، سالمندان و همکاری های جهانگردی گفت: سابقه رابطه بین ملت ایران و چین به دو هزار سال قبل و به جاده ابریشم باز می گردد لذا معتقدم باید از امکانات روز دنیا استفاده کنیم. در مذاکره با آقای "چای وو" وزیر فرهنگ چین به ایشان گفتم که در گذشته جاده ابریشم راهی باریک بود که انسانها با چهارپایان از آن عبور می کردند و ما می خواهیم این راه باریک را تبدیل به اتوبان کنیم.

مصطفوی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه فرهنگی همکاریهای رسانه ای بین دو کشور است افزود: ما به طرف چینی اعلام کردیم آمادگی مبادله خبرنگار بین دو کشور را داریم و حتی پیشنهاد دادیم که فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران در نظر گرفته شود.